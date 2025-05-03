03 мая 2025

В Екатеринбурге задерживается рейс на модный курорт

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«Уральские авиалинии» перенесли рейс с 07:55 на 15:00 по местному времени
«Уральские авиалинии» перенесли рейс с 07:55 на 15:00 по местному времени Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс U6-737 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Дубаи на 7 часов. Его перенесли с утра 4 мая на день того же дня по производственным причинам, как сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Время вылета рейса U6-737 по маршруту Екатеринбург — Дубай (DWC) перенесено на 15:00 местного времени по производственным причинам», — говорится в сообщении. Авиакомпания уточнила, что пассажирам задержанного рейса предоставляются необходимые услуги и поддержка в полном объеме в соответствии с федеральными авиационными правилами.

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В аэропорту Кольцово задержался рейс U6-737 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Дубаи на 7 часов. Его перенесли с утра 4 мая на день того же дня по производственным причинам, как сообщает пресс-служба авиаперевозчика. «Время вылета рейса U6-737 по маршруту Екатеринбург — Дубай (DWC) перенесено на 15:00 местного времени по производственным причинам», — говорится в сообщении. Авиакомпания уточнила, что пассажирам задержанного рейса предоставляются необходимые услуги и поддержка в полном объеме в соответствии с федеральными авиационными правилами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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