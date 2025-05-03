В Екатеринбурге задерживается рейс на модный курорт

В аэропорту Кольцово задержался рейс U6-737 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Дубаи на 7 часов. Его перенесли с утра 4 мая на день того же дня по производственным причинам, как сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Время вылета рейса U6-737 по маршруту Екатеринбург — Дубай (DWC) перенесено на 15:00 местного времени по производственным причинам», — говорится в сообщении. Авиакомпания уточнила, что пассажирам задержанного рейса предоставляются необходимые услуги и поддержка в полном объеме в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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