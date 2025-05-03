«Несколько лошадей и грузовой трамвай»: как свердловчане переписывались с фронтом в годы войны. Фото, видео

Письма в Свердловске военного времени доставлялись на трамваях

04 мая 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

Почтовый трамвай ходил поздно ночью Фото: из архива АО «Почта России» Письма, газеты, бандероли из Свердловска (ныне Екатеринбург) на фронт в годы Великой Отечественной войны работники почты доставляли на лошадях, а с 1943 года на специальном трамвае. Так как весь основной транспорт был отправлен на фронт. Корреспонденцию трамвай отвозил от Дома связи (ныне Главпочтамт) по улице Толмачева на железнодорожный вокзал и обратно. «Было несколько лошадей и грузовой трамвай. Посылки с трамвая перевозили в основном ночью. Трамвай не подходил вплотную к отделениям связи, поэтому приходилось почту подносить к трамвайной линии», — процитировала в разговоре с URA.RU руководитель направления по внешним коммуникациям уральского филиала «Почты России» Ольга Киршова воспоминания бухгалтера Свердловского почтамта Софьи Елистратовой. Трамвай заезжал во Двор связи — рельсы были проложены до здания, — дальше шел по улице Толмачева на железнодорожный вокзал. Сейчас этих рельсов уже нет. По пути трамвай захватывал три отделения — №8, 27 и 28. Трамвайная линия по улице Толмачева около Главпочтамта сайт «Городской электротранспорт» Фото: В беседе с корреспондентом URA.RU сотрудник отдела истории Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Любовь Двинских добавила, что городу помогло то, что несколько трамвайных линий было создано еще до войны. «Соединяли разные концы города, и центр, и железнодорожный вокзал. И собирал этот трамвайчик [в годы ВОВ], соответственно, почтовые отправления от тех почтовых отделений, которые были вдоль трамвайной линии», — отметила Двинских. По словам хранителя Музея истории развития трамвайно-троллейбусного управления Александра Серебрянникова, в годы ВОВ в городе было проложено еще дополнительно 12 трамвайных линий. «Которые после войны были разобраны. Это трамвайные линии от основной магистральной влево-вправо к предприятиям оборонного значения. А Главпочтамту не надо было прокладывать, потому что трамвай мимо Главпочтамта проходил прямо на Привокзальную площадь — к самым дверям железнодорожного вокзала», — объяснил он URA.RU. Почтовый трамвай был переделан из обычного пассажирского. Трамвай по улице Толмачева, со стороны улицы Первомайской сайт «Екатеринбург+Свердоовск» Фото: Вечерняя смена у работников почты заканчивалась в 23:00, утренняя начиналась в 6:00. Из-за нехватки персонала привлекали подростков 14-15 лет. Работа шла в две и в три смены, так как объем отправляемой корреспонденции в годы войны увеличился в семь раз и с каждым годом только рос. Для сравнения, в 1941 году жители Свердловска отправили на фронт 13,7 миллиона писем, а в 1943 году уже 18,6 млн. Ни одно письмо не вернулось, то есть почтальоны пытались разобрать адрес, доставляли все эти письма. «Чаще всего десять дней уходило на доставку», — рассказала URA.RU замдиректора по спецпроектам Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова. Она отметила, что порой сотрудники почты, если не могли разобрать, кому отправлено письмо, разыскивали получателей через адресные столы. А при доставке похоронок не сразу уходили, так как адресатам могло стать плохо. Для ускорения доставки писем, газет и журналов, новостей из которых так ждала вся страна, 3 ноября 1944 года почтовый трамвай в Свердловске начал обслуживать все 16 основных отделения. И совершал уже по три рейса в день. «Уральский рабочий», 4 ноября 1944 года Фото: из архива библиотеки имени В.Г. Белинского Почтальон военного времени Фото: из архива АО «Почта России» Из воспоминаний работников Свердловского почтамта Фото: из архива АО «Почта России» В годы ВОВ не хватало в Свердловске почтальонов Фото: из архива АО «Почта России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Письма, газеты, бандероли из Свердловска (ныне Екатеринбург) на фронт в годы Великой Отечественной войны работники почты доставляли на лошадях, а с 1943 года на специальном трамвае. Так как весь основной транспорт был отправлен на фронт. Корреспонденцию трамвай отвозил от Дома связи (ныне Главпочтамт) по улице Толмачева на железнодорожный вокзал и обратно. «Было несколько лошадей и грузовой трамвай. Посылки с трамвая перевозили в основном ночью. Трамвай не подходил вплотную к отделениям связи, поэтому приходилось почту подносить к трамвайной линии», — процитировала в разговоре с URA.RU руководитель направления по внешним коммуникациям уральского филиала «Почты России» Ольга Киршова воспоминания бухгалтера Свердловского почтамта Софьи Елистратовой. Трамвай заезжал во Двор связи — рельсы были проложены до здания, — дальше шел по улице Толмачева на железнодорожный вокзал. Сейчас этих рельсов уже нет. По пути трамвай захватывал три отделения — №8, 27 и 28. В беседе с корреспондентом URA.RU сотрудник отдела истории Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Любовь Двинских добавила, что городу помогло то, что несколько трамвайных линий было создано еще до войны. «Соединяли разные концы города, и центр, и железнодорожный вокзал. И собирал этот трамвайчик [в годы ВОВ], соответственно, почтовые отправления от тех почтовых отделений, которые были вдоль трамвайной линии», — отметила Двинских. По словам хранителя Музея истории развития трамвайно-троллейбусного управления Александра Серебрянникова, в годы ВОВ в городе было проложено еще дополнительно 12 трамвайных линий. «Которые после войны были разобраны. Это трамвайные линии от основной магистральной влево-вправо к предприятиям оборонного значения. А Главпочтамту не надо было прокладывать, потому что трамвай мимо Главпочтамта проходил прямо на Привокзальную площадь — к самым дверям железнодорожного вокзала», — объяснил он URA.RU. Почтовый трамвай был переделан из обычного пассажирского. Вечерняя смена у работников почты заканчивалась в 23:00, утренняя начиналась в 6:00. Из-за нехватки персонала привлекали подростков 14-15 лет. Работа шла в две и в три смены, так как объем отправляемой корреспонденции в годы войны увеличился в семь раз и с каждым годом только рос. Для сравнения, в 1941 году жители Свердловска отправили на фронт 13,7 миллиона писем, а в 1943 году уже 18,6 млн. Ни одно письмо не вернулось, то есть почтальоны пытались разобрать адрес, доставляли все эти письма. «Чаще всего десять дней уходило на доставку», — рассказала URA.RU замдиректора по спецпроектам Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова. Она отметила, что порой сотрудники почты, если не могли разобрать, кому отправлено письмо, разыскивали получателей через адресные столы. А при доставке похоронок не сразу уходили, так как адресатам могло стать плохо. Для ускорения доставки писем, газет и журналов, новостей из которых так ждала вся страна, 3 ноября 1944 года почтовый трамвай в Свердловске начал обслуживать все 16 основных отделения. И совершал уже по три рейса в день.