04 мая 2025

«Урал» обратится в ФИФА и УЕФА после отмененного гола в матче с «Родиной»

© Служба новостей «URA.RU»
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Президента «Урала» не устроило решение судей на последнем матче
Президента «Урала» не устроило решение судей на последнем матче Фото:

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о намерении обратиться в международные инстанции — ФИФА и УЕФА — с жалобой на судейство в матче 31-го тура Первой лиги против московской «Родины». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — заявил Иванов. Он также упомянул и матч «шмелей» с «Нефтехимиком», который назвали договорным. По словам президента клуба, у него «просто опускаются руки». 

Матч между «Уралом» и «Родиной» завершился поражением екатеринургской команды со счетом 3:2. На 90-й минуте при счете 2:2 гол форварда екатеринбуржцев Евгения Маркова был отменен после просмотра видеоповтора. 

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о намерении обратиться в международные инстанции — ФИФА и УЕФА — с жалобой на судейство в матче 31-го тура Первой лиги против московской «Родины». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу». «Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — заявил Иванов. Он также упомянул и матч «шмелей» с «Нефтехимиком», который назвали договорным. По словам президента клуба, у него «просто опускаются руки».  Матч между «Уралом» и «Родиной» завершился поражением екатеринургской команды со счетом 3:2. На 90-й минуте при счете 2:2 гол форварда екатеринбуржцев Евгения Маркова был отменен после просмотра видеоповтора. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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