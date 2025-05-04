«Урал» обратится в ФИФА и УЕФА после отмененного гола в матче с «Родиной»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о намерении обратиться в международные инстанции — ФИФА и УЕФА — с жалобой на судейство в матче 31-го тура Первой лиги против московской «Родины». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — заявил Иванов. Он также упомянул и матч «шмелей» с «Нефтехимиком», который назвали договорным. По словам президента клуба, у него «просто опускаются руки».
Матч между «Уралом» и «Родиной» завершился поражением екатеринургской команды со счетом 3:2. На 90-й минуте при счете 2:2 гол форварда екатеринбуржцев Евгения Маркова был отменен после просмотра видеоповтора.
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