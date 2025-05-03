03 мая 2025

Работавшая с Pussy Riot тагильская художница рассказала о первых часах на свободе

Тагильская художница Горшенина вернулась домой после ареста
© Служба новостей «URA.RU»
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На художницу заведено еще два административных дела
На художницу заведено еще два административных дела Фото:

Тагильская художница Алиса Горшенина, которая 4 мая вышла из спецприемника, поделилась своими ощущениями после выхода на свободу. Своими мыслями она поделилась в своих соцсетях.

«Я, можно сказать, в порядке, пытаюсь вспомнить, как жить на свободе. Заранее прошу прощения, но я пока не даю никаких комментариев СМИ, потому что для меня это небезопасно», — рассказала Алиса на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Горшенина была задержана 24 апреля и получила 10 суток административного ареста за «демонстрацию экстремистской символики» в соцсетях. У спецприемника художницу встретил муж. Остаются открытыми еще два административных дела против Горшениной — по обвинениям в дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* среди несовершеннолетних, их рассмотрение судами назначено на 5 мая.

Горшенина известна по участию в клипе скандальной группы Pussy Riot. В нем музыканты негативно высказываются о бойцах СВО.

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Тагильская художница Алиса Горшенина, которая 4 мая вышла из спецприемника, поделилась своими ощущениями после выхода на свободу. Своими мыслями она поделилась в своих соцсетях. «Я, можно сказать, в порядке, пытаюсь вспомнить, как жить на свободе. Заранее прошу прощения, но я пока не даю никаких комментариев СМИ, потому что для меня это небезопасно», — рассказала Алиса на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Горшенина была задержана 24 апреля и получила 10 суток административного ареста за «демонстрацию экстремистской символики» в соцсетях. У спецприемника художницу встретил муж. Остаются открытыми еще два административных дела против Горшениной — по обвинениям в дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* среди несовершеннолетних, их рассмотрение судами назначено на 5 мая. Горшенина известна по участию в клипе скандальной группы Pussy Riot. В нем музыканты негативно высказываются о бойцах СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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