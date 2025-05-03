Работавшая с Pussy Riot тагильская художница рассказала о первых часах на свободе

Тагильская художница Алиса Горшенина, которая 4 мая вышла из спецприемника, поделилась своими ощущениями после выхода на свободу. Своими мыслями она поделилась в своих соцсетях.
«Я, можно сказать, в порядке, пытаюсь вспомнить, как жить на свободе. Заранее прошу прощения, но я пока не даю никаких комментариев СМИ, потому что для меня это небезопасно», — рассказала Алиса на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Горшенина была задержана 24 апреля и получила 10 суток административного ареста за «демонстрацию экстремистской символики» в соцсетях. У спецприемника художницу встретил муж. Остаются открытыми еще два административных дела против Горшениной — по обвинениям в дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* среди несовершеннолетних, их рассмотрение судами назначено на 5 мая.
Горшенина известна по участию в клипе скандальной группы Pussy Riot. В нем музыканты негативно высказываются о бойцах СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!