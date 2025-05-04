04 мая 2025

Два смертельных ДТП произошли на свердловских трассах за одну ночь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В авариях погибли водитель мотоблока и пешеход
В авариях погибли водитель мотоблока и пешеход Фото:

В Свердловской области с 4 на 5 мая произошло два смертельных ДТП, в результате которых погибли мужчина, управлявший мотоблоком, и пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Первое ДТП случилось 4 мая около 22:30 на 37-м километре автодороги «Нижние Серги — Михайловск — Арти». По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, следовавший в сторону города Михайловска, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоблоком HUTER под управлением 38-летнего мужчины. «В результате ДТП водитель мотоблока получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Его пассажир, доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. 

За рулем авто был житель республики Башкоркостан. Инспекторам он пояснил, что не увидел мотоблок из-за дождя и плохой видимости.

Второе смертельное ДТП произошло спустя менее часа после полуночи 5 мая на 13-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Водитель Volkswagen Polo, мужчина 30 лет со стажем вождения 12 лет, наехал на 50-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. По словам водителя, мужчина внезапно выбежал на дорогу справа, и избежать столкновения не удалось даже после экстренного торможения. От полученных травм мужчина пострадавший скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по обоим фактам ДТП.

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В Свердловской области с 4 на 5 мая произошло два смертельных ДТП, в результате которых погибли мужчина, управлявший мотоблоком, и пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Первое ДТП случилось 4 мая около 22:30 на 37-м километре автодороги «Нижние Серги — Михайловск — Арти». По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, следовавший в сторону города Михайловска, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоблоком HUTER под управлением 38-летнего мужчины. «В результате ДТП водитель мотоблока получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Его пассажир, доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.  За рулем авто был житель республики Башкоркостан. Инспекторам он пояснил, что не увидел мотоблок из-за дождя и плохой видимости. Второе смертельное ДТП произошло спустя менее часа после полуночи 5 мая на 13-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Водитель Volkswagen Polo, мужчина 30 лет со стажем вождения 12 лет, наехал на 50-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. По словам водителя, мужчина внезапно выбежал на дорогу справа, и избежать столкновения не удалось даже после экстренного торможения. От полученных травм мужчина пострадавший скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по обоим фактам ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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