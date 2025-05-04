В Свердловской области с 4 на 5 мая произошло два смертельных ДТП, в результате которых погибли мужчина, управлявший мотоблоком, и пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Первое ДТП случилось 4 мая около 22:30 на 37-м километре автодороги «Нижние Серги — Михайловск — Арти». По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, следовавший в сторону города Михайловска, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоблоком HUTER под управлением 38-летнего мужчины. «В результате ДТП водитель мотоблока получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Его пассажир, доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
За рулем авто был житель республики Башкоркостан. Инспекторам он пояснил, что не увидел мотоблок из-за дождя и плохой видимости.
Второе смертельное ДТП произошло спустя менее часа после полуночи 5 мая на 13-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Водитель Volkswagen Polo, мужчина 30 лет со стажем вождения 12 лет, наехал на 50-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. По словам водителя, мужчина внезапно выбежал на дорогу справа, и избежать столкновения не удалось даже после экстренного торможения. От полученных травм мужчина пострадавший скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по обоим фактам ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!