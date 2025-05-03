Ветеран из Екатеринбурга перекрыла газ в полыхающем доме и выпрыгнула в окно. Фото

04 мая 2025 в 17:19 Размер текста - 17 +

Марии Ивановне в феврале исполнилось 98 Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в частном доме труженицы тыла Марии Шубиной на улице Пески произошел пожар. В тот момент в помещении находился газовый баллон. Предотвращая взрыв (могли бы пострадать соседние дома), пожилая женщина ворвалась в охваченное пламенем здание, перекрыла газ и выпрыгнула в окно — потому иначе было не спастись. История 98-летней пенсионерки — в материале URA.RU. Мария Ивановна родилась 7 февраля 1927 года в деревне Озеро-Вавилово (Курганская область). В семье Шубиных воспитывались семеро детей, только троим удалось дожить до зрелого возраста, остальные скончались в младенчестве. Когда Шубиной исполнилось пять лет, семья переехала в Свердловск. Шубина училась в средней школе № 36 имени М. П. Одинцова и мечтала стать учителем литературы. Но началась война. В 1941-м девушку мобилизовали, в швейной мастерской она вместе с другими юными работницами шила обмундирование для солдат на передовой. Мария Ивановна с теплотой вспоминает прошедшие годы Фото: Илья Московец © URA.RU «Сначала я была ученицей в швейной [мастерской]. Мы работали там по двенадцать часов в день. Впоследствии меня повысили до мастера. В то время нас отправляли в колхозы на прополку и уборку урожая, а также на разгрузку угля. В мастерскую привозили стираное, чистое, но рваное военное обмундирование: телогрейки, брюки, гимнастерки, белье. Мы все это чинили и отправляли обратно на фронт. За нашу работу нам выдавали по шестьсот граммов хлеба. Было очень тяжело. Мы собирали травы и готовили из них лепешки. Все было очень трудно», — вспоминает Мария Ивановна. Новость о капитуляции Германии она узнала за швейной машинкой. «Мы вырвались на улицы, где слились с ликующей толпой. Незнакомцы обнимались, кричали, радость била через край, всепоглощающая, непередаваемая. Безумное счастье!» — говорит пенсионерка. Сохранилась лишь одна фотография, на которой Шубины запечатлены вместе Фото: Илья Московец © URA.RU После войны Мария Ивановна вышла замуж, но ее супруга тут же отправили служить в Германию на четыре года. По его возвращении в семье появился сын Владимир. Мария Ивановна полностью посвятила себя его воспитанию. Когда Вова пошел в четвертый класс, Мария Ивановна устроилась на деревообрабатывающий завод по улице Комсомольской, где и проработала до самой пенсии. ЧП в доме произошло 4 мая 2008-го. Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания. Мария Ивановна в тот день была одна в доме. Увидев пламя, женщина не поддалась панике, быстро сообразила, что в доме баллон с газом, и нельзя допустить, чтобы огонь добрался до него. Пожар возник из-за неисправной проводки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я бросилась в горящий дом. Мне удалось перекрыть подачу газа и закрыть баллон. Но пламя отрезало путь к отступлению. Единственный шанс на спасение — окно. Я разбила стекло и прыгнула. Позже на место происшествия прибыли пожарные. Огонь полностью уничтожил имущество в доме, включая самое ценное — семейные фотографии», — посетовала пенсионерка. Восстанавливать дом на пепелище не решились (там со временем вырос небольшой сад). Новый возвели неподалеку. Спустя некоторое время Мария Ивановна похоронила и мужа, и сына. «Единственная моя отдушина сейчас — невестка, внучка и правнучка», — говорит Мария Ивановна. Несмотря на преклонный возраст, она полна энергии, увлечена садоводством, старается поддерживать образцовый порядок. С особой гордостью хозяйка показывает своим немногочисленным гостям заслуженные награды, а также все же несколько уцелевших в пожаре фотографий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в частном доме труженицы тыла Марии Шубиной на улице Пески произошел пожар. В тот момент в помещении находился газовый баллон. Предотвращая взрыв (могли бы пострадать соседние дома), пожилая женщина ворвалась в охваченное пламенем здание, перекрыла газ и выпрыгнула в окно — потому иначе было не спастись. История 98-летней пенсионерки — в материале URA.RU. Мария Ивановна родилась 7 февраля 1927 года в деревне Озеро-Вавилово (Курганская область). В семье Шубиных воспитывались семеро детей, только троим удалось дожить до зрелого возраста, остальные скончались в младенчестве. Когда Шубиной исполнилось пять лет, семья переехала в Свердловск. Шубина училась в средней школе № 36 имени М. П. Одинцова и мечтала стать учителем литературы. Но началась война. В 1941-м девушку мобилизовали, в швейной мастерской она вместе с другими юными работницами шила обмундирование для солдат на передовой. «Сначала я была ученицей в швейной [мастерской]. Мы работали там по двенадцать часов в день. Впоследствии меня повысили до мастера. В то время нас отправляли в колхозы на прополку и уборку урожая, а также на разгрузку угля. В мастерскую привозили стираное, чистое, но рваное военное обмундирование: телогрейки, брюки, гимнастерки, белье. Мы все это чинили и отправляли обратно на фронт. За нашу работу нам выдавали по шестьсот граммов хлеба. Было очень тяжело. Мы собирали травы и готовили из них лепешки. Все было очень трудно», — вспоминает Мария Ивановна. Новость о капитуляции Германии она узнала за швейной машинкой. «Мы вырвались на улицы, где слились с ликующей толпой. Незнакомцы обнимались, кричали, радость била через край, всепоглощающая, непередаваемая. Безумное счастье!» — говорит пенсионерка. После войны Мария Ивановна вышла замуж, но ее супруга тут же отправили служить в Германию на четыре года. По его возвращении в семье появился сын Владимир. Мария Ивановна полностью посвятила себя его воспитанию. Когда Вова пошел в четвертый класс, Мария Ивановна устроилась на деревообрабатывающий завод по улице Комсомольской, где и проработала до самой пенсии. ЧП в доме произошло 4 мая 2008-го. Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания. Мария Ивановна в тот день была одна в доме. Увидев пламя, женщина не поддалась панике, быстро сообразила, что в доме баллон с газом, и нельзя допустить, чтобы огонь добрался до него. «Я бросилась в горящий дом. Мне удалось перекрыть подачу газа и закрыть баллон. Но пламя отрезало путь к отступлению. Единственный шанс на спасение — окно. Я разбила стекло и прыгнула. Позже на место происшествия прибыли пожарные. Огонь полностью уничтожил имущество в доме, включая самое ценное — семейные фотографии», — посетовала пенсионерка. Восстанавливать дом на пепелище не решились (там со временем вырос небольшой сад). Новый возвели неподалеку. Спустя некоторое время Мария Ивановна похоронила и мужа, и сына. «Единственная моя отдушина сейчас — невестка, внучка и правнучка», — говорит Мария Ивановна. Несмотря на преклонный возраст, она полна энергии, увлечена садоводством, старается поддерживать образцовый порядок. С особой гордостью хозяйка показывает своим немногочисленным гостям заслуженные награды, а также все же несколько уцелевших в пожаре фотографий.