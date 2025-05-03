Тагильская художница Алиса Горшенина вышла из спецприемника после отбытия 10 суток административного ареста за «публичную демонстрацию экстремистской символики». Она участвовала в резонансном видеоклипе группы Pussy Riot, где участники коллектива выражают отрицательное отношение к военнослужащим, принимающим участие в СВО.
«Художницу встретил муж, они вместе уехали из спецприемника», — передает портал It's My City. В отношении художницы были оформлены еще два административных протокола: один — по обвинению в «дискредитации» Вооруженных сил Российской Федерации, второй — за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Рассмотрение этих дел судами назначено на 5 мая.
Ранее Ленинский суд Екатеринбурга назначил Алисе Горшениной 10 суток административного ареста после задержания 24 апреля. Поводом стали публикации в ее социальных сетях, которые, по версии следствия, содержали экстремистскую символику, а также участие в клипе Pussy Riot.
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