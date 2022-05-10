За помещение просят 16 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу здание магазина «Пятый океан». Этот алкомаркет стал одним из первых в городе, работавших в сегменте премиум класса с начала двухтысячных годов.

«Продам помещение свободного назначения 274 кв. метров на первом этаже. Стоимость 16 млн рублей. Помещение в центре города, отдельная входная группа, высокие потолки», — написал продавец на сайте «Авито».

В объявлении говорится, что продажа срочная и возможен обмен. В качестве бонуса продавец обещает интенсивный трафик и большую парковку.

«Магазин был отличный, но давно не работает. Был огромный выбор. Винотека со вкусом», — пишут челябинцы в отзывах об алкомаркете.

Согласно сервису СБИС, учредителем ООО «ТД «Пятый Океан» являлся Владимир Немытов, предприниматель из Свердловской области. В 2019 году его компания с московской пропиской была ликвидирована.

В объявлении говорится, что продажа срочная и возможен обмен Фото: скрин с сайта «Авито»