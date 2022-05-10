10 мая 2022

«Уральские авиалинии» зарегистрировали сайт в доменной зоне СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация самолёта
«Уральские авиалинии» зарегистрировалась в доменной зоне СССР и теперь имеют адрес uralairlines.su Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировалась в доменной зоне СССР — SU. Новые данные о сайте уже появились на сайте «СПАРК-Интерфакс».

«Администратор домена URALAIRLINES.SU — „Joint Stock Company Ural Airlines“», — сказано в сервисе Whois, позволяющем узнать владельца доменного имени. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.

В настоящий момент новый домен uralairlines.su не действует. Официальный сайт уральской авиакомпании пока открывается в доменной зона RU.

Регистрация доменных имен SU осуществляется на основании «Положения о регистрации доменных имен в домене SU» с 27 июня 2003 года. Данный домен рекомендуется для регистрации физических и юридических лиц, которые работают на территории стран бывшего СССР.

Новый домен SU числится за «Уральскими авиалиниями»
На сайте «СПАРК-Интерфакс» уже размещен новый адрес официального сайта уральской авиакомпании

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировалась в доменной зоне СССР — SU. Новые данные о сайте уже появились на сайте «СПАРК-Интерфакс». «Администратор домена URALAIRLINES.SU — „Joint Stock Company Ural Airlines“», — сказано в сервисе Whois, позволяющем узнать владельца доменного имени. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от каких-либо комментариев по этому поводу отказались. В настоящий момент новый домен uralairlines.su не действует. Официальный сайт уральской авиакомпании пока открывается в доменной зона RU. Регистрация доменных имен SU осуществляется на основании «Положения о регистрации доменных имен в домене SU» с 27 июня 2003 года. Данный домен рекомендуется для регистрации физических и юридических лиц, которые работают на территории стран бывшего СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...