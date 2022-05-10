«Уральские авиалинии» зарегистрировали сайт в доменной зоне СССР

11 мая 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» зарегистрировалась в доменной зоне СССР и теперь имеют адрес uralairlines.su Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировалась в доменной зоне СССР — SU. Новые данные о сайте уже появились на сайте «СПАРК-Интерфакс». «Администратор домена URALAIRLINES.SU — „Joint Stock Company Ural Airlines“», — сказано в сервисе Whois, позволяющем узнать владельца доменного имени. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от каких-либо комментариев по этому поводу отказались. В настоящий момент новый домен uralairlines.su не действует. Официальный сайт уральской авиакомпании пока открывается в доменной зона RU. Регистрация доменных имен SU осуществляется на основании «Положения о регистрации доменных имен в домене SU» с 27 июня 2003 года. Данный домен рекомендуется для регистрации физических и юридических лиц, которые работают на территории стран бывшего СССР. Новый домен SU числится за «Уральскими авиалиниями» Скриношо с сервиса Whois На сайте «СПАРК-Интерфакс» уже размещен новый адрес официального сайта уральской авиакомпании Скриншот с сайта «СПАРК-Интерфакс» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировалась в доменной зоне СССР — SU. Новые данные о сайте уже появились на сайте «СПАРК-Интерфакс». «Администратор домена URALAIRLINES.SU — „Joint Stock Company Ural Airlines“», — сказано в сервисе Whois, позволяющем узнать владельца доменного имени. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от каких-либо комментариев по этому поводу отказались. В настоящий момент новый домен uralairlines.su не действует. Официальный сайт уральской авиакомпании пока открывается в доменной зона RU. Регистрация доменных имен SU осуществляется на основании «Положения о регистрации доменных имен в домене SU» с 27 июня 2003 года. Данный домен рекомендуется для регистрации физических и юридических лиц, которые работают на территории стран бывшего СССР.