Нередко игры КХЛ бывают очень динамичны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фотограф из Челябинска Олег Каргаполов стал лучшим в фотоконкурсе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021-22 года, опередив соперников со всей России. Он рассказал URA.RU, что в состязании принял участие впервые.

«Мне стало интересно принять участие в конкурсе, куда подают заявки сотни аккредитованных фотографов КХЛ со всей России. Один из моих снимков стал победителем января и в итоге — всего сезона», — уточнил фотограф. На динамичном снимке форвард «Трактора» № 88 Никита Тертышный в рамках домашней встречи с минской командой «Динамо» делает бросок по воротам соперника.

Каргаполов добавил, что по условиям конкурса в рамках сезона необходимо было отправлять конкурсной комиссии по пять снимков ежемесячно. К редакционному заданию, с которым фотограф шел на съемки, добавился азарт. Награждение челябинца пройдет в Москве.

Снимок — победитель фотосезона КХЛ 2021-22 года Олег Каргаполов