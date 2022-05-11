11 мая 2022
10 мая 2022

Челябинский фотограф обогнал соперников из России в конкурсе КХЛ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нередко игры КХЛ бывают очень динамичны Фото:

Фотограф из Челябинска Олег Каргаполов стал лучшим в фотоконкурсе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021-22 года, опередив соперников со всей России. Он рассказал URA.RU, что в состязании принял участие впервые.

«Мне стало интересно принять участие в конкурсе, куда подают заявки сотни аккредитованных фотографов КХЛ со всей России. Один из моих снимков стал победителем января и в итоге — всего сезона», — уточнил фотограф. На динамичном снимке форвард «Трактора» № 88 Никита Тертышный в рамках домашней встречи с минской командой «Динамо» делает бросок по воротам соперника.

Каргаполов добавил, что по условиям конкурса в рамках сезона необходимо было отправлять конкурсной комиссии по пять снимков ежемесячно. К редакционному заданию, с которым фотограф шел на съемки, добавился азарт. Награждение челябинца пройдет в Москве.

Снимок — победитель фотосезона КХЛ 2021-22 года

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Фотограф из Челябинска Олег Каргаполов стал лучшим в фотоконкурсе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021-22 года, опередив соперников со всей России. Он рассказал URA.RU, что в состязании принял участие впервые. «Мне стало интересно принять участие в конкурсе, куда подают заявки сотни аккредитованных фотографов КХЛ со всей России. Один из моих снимков стал победителем января и в итоге — всего сезона», — уточнил фотограф. На динамичном снимке форвард «Трактора» № 88 Никита Тертышный в рамках домашней встречи с минской командой «Динамо» делает бросок по воротам соперника. Каргаполов добавил, что по условиям конкурса в рамках сезона необходимо было отправлять конкурсной комиссии по пять снимков ежемесячно. К редакционному заданию, с которым фотограф шел на съемки, добавился азарт. Награждение челябинца пройдет в Москве.
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