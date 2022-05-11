Району в ХМАО выделили 300 млн на подготовку к зиме

12 мая 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

В прошлом году Сургутский район получил 170 млн Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа выделили 332 млн рублей на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района». «На эти средства отремонтируют инженерные сети в Лянторе и Нижнесортымском. А в Белом Яре, Угуте и Барсово заменят их», — рассказала начальника отдела управления коммунального комплекса Сургутского района Галина Авличева. В этом году планируется заменить 10 километров ветхих сетей. Власти обещают провести капремонт центрального теплопункта в Белом Яре и двух котлов в Русскинской. Ранее в поселке Барсово (Сургутский район) в морозы начали происходить порывы на теплосетях, в результате чего люди остались без отопления. Власти объяснили это высоким износом оборудования. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа выделили 332 млн рублей на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района». «На эти средства отремонтируют инженерные сети в Лянторе и Нижнесортымском. А в Белом Яре, Угуте и Барсово заменят их», — рассказала начальника отдела управления коммунального комплекса Сургутского района Галина Авличева. В этом году планируется заменить 10 километров ветхих сетей. Власти обещают провести капремонт центрального теплопункта в Белом Яре и двух котлов в Русскинской. Ранее в поселке Барсово (Сургутский район) в морозы начали происходить порывы на теплосетях, в результате чего люди остались без отопления. Власти объяснили это высоким износом оборудования.