11 мая 2022
10 мая 2022

Району в ХМАО выделили 300 млн на подготовку к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт теплосетей. Нижневартовск., трубы, ремонт труб, водоснабжение
В прошлом году Сургутский район получил 170 млн Фото:

Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа выделили 332 млн рублей на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

«На эти средства отремонтируют инженерные сети в Лянторе и Нижнесортымском. А в Белом Яре, Угуте и Барсово заменят их», — рассказала начальника отдела управления коммунального комплекса Сургутского района Галина Авличева.

В этом году планируется заменить 10 километров ветхих сетей. Власти обещают провести капремонт центрального теплопункта в Белом Яре и двух котлов в Русскинской.

Ранее в поселке Барсово (Сургутский район) в морозы начали происходить порывы на теплосетях, в результате чего люди остались без отопления. Власти объяснили это высоким износом оборудования.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий.

Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа выделили 332 млн рублей на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района». «На эти средства отремонтируют инженерные сети в Лянторе и Нижнесортымском. А в Белом Яре, Угуте и Барсово заменят их», — рассказала начальника отдела управления коммунального комплекса Сургутского района Галина Авличева. В этом году планируется заменить 10 километров ветхих сетей. Власти обещают провести капремонт центрального теплопункта в Белом Яре и двух котлов в Русскинской. Ранее в поселке Барсово (Сургутский район) в морозы начали происходить порывы на теплосетях, в результате чего люди остались без отопления. Власти объяснили это высоким износом оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...