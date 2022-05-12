Заседание по судьбе барельефа Сталина прошло 13 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Судья Кировского районного суда Екатеринбурга позволил привести на заседание родственников репрессированных в СССР екатеринбуржцев, которые выступают против установки барельефа вождя Иосифа Сталина на Окружном Доме офицеров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Ходатайство [о привлечении к делу свидетелей] удовлетворить частично. Вызвать двух свидетелей», — говорится в постановлении судьи. Истцы, требовавшие убрать барельеф, хотели позвать шесть человек, являющихся потомками свердловчан, подвергавшихся репрессиям во время правления Иосифа Сталина.

По мнению историка, главы уральского отделения общества «Мемориал» (признано НКО-иноагеном) Алексея Мосина, приглашенные свидетели объяснят суду, что публичное изображение Сталина в Екатеринбурге неуместно. Однако представитель Окружного Дома офицеров подчеркнул, что установка барельефа вождя не нарушает законы РФ. Активисты не стали возражать и признали этот факт, но отметили, что в деле имеется моральный аспект.

На этом же заседании Алексей Мосин устроил скандал, вызвав бурные обсуждения на заседании, на котором решается законность установки барельефа. Судье пришлось успокаивать слушателей, кричавших на историка.

Барельеф был установлен в конце 2021 года и вызвал бурные обсуждения среди екатеринбуржцев. Некоторые из них устроили акции протеста и требовали убрать изображение вождя, заявляя, что это оскорбляет их чувства. Против установки барельефа выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако в штабе Центрального военного округа объяснили, что таким образом восстановлен исторический облик здания.

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