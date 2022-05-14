Во Франции конфисковали деньги, собранные для детей Донбасса

Деньги конфисковали в аэропорту Шарль де Голль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Франции таможенники конфисковали деньги, которые собрали для детей Донбасса. Об этом рассказал президент французской гуманитарной ассоциации «Спасем детей Донбасса» Эммануэль Леруа.

«У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели. Люди должны понимать, что Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы», — сказал Эммануэль Леруа в интервью РИА «Новости».

Французские таможенники обвинили задержанных представителей ассоциации в терроризме и финансировании криминальных кругов. Сумма конфискованных денег была намного ниже потолка в 10 тысяч евро, свыше которого введены запреты о перевозке денег из Европы в Россию, заявил Леруа.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин во время поездки в Донбасс заявил, что жителям нужно оказать масштабную гуманитарную помощь. Российские военные 14 мая передали более 50 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, которые подвергались геноциду, заявлял президент РФ Владимир Путин.