Мэр Югорска официально вступил в должность

Инаугурация главы Алексея Харлова состоялась в центре культуры «Югра-Презент» «Наш Югорск», «ВКонтакте»

Избранный глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов официально вступил в должность. Об этом сообщили на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В ходе инаугурации Харлов произнес присягу жителям. Исполняющий обязанности председателя Думы Югорска Андрей Хрушков вручил ему удостоверение главы города.

«Учитывая, что бюджет города программный, будем проводить анализ эффективности каждой программы. Углубимся в проблемы жилищно-коммунального комплекса. Впереди — через почти 100 дней — 60-летие Югорска, поэтому хотим сделать акцент на благоустройстве города», — рассказал Харлов URA.RU о своих планах.

Со вступлением в должность избранного главу поздравили первый замгубернатора ХМАО Алексей Охлопков, депутат Думы Югры Андрей Осадчук, гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» Петр Созонов, глава Советского района Евгений Буренков, председатель Думы Советского района Людмила Аширова, глава Советского Александр Кулагин.

Ранее URA.RU писало, что главой Югорска стал председатель городской думы Алексей Харлов. Такое решение было принято на заседании представительного органа власти.