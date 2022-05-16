Обитателю самой страшной пермской колонии припомнили старый спор

17 мая 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Прокуратура требует вернуть деньги, выплаченные пожизненно осужденному Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Пермского края просит пересмотреть иск, который подавал к государству пермяк Вадим Востоков, отбывающий пожизненный срок за двойное убийство в колонии «Белый лебедь». В 2009 году его арестовали по подозрению в убийстве семьи Некрасовых, но через три месяца уголовное преследование прекратили, а мужчину выпустили из СИЗО. Тогда он вчинил государству иск на 10 млн рублей. «Уголовное преследование Востокова было прекращено. Тренер воспользовался правом на реабилитацию и 24 мая 2011 года вчинил государству иск о компенсации морального вреда в 10 млн рублей. Решением Ленинского районного суда Перми от 31 октября того же года в его пользу взыскано 200 тысяч рублей», — напоминает историю РБК. Позже дело Востокова пересматривалось, в итоге 12 марта 2021 года новым вердиктом присяжных он был оправдан лишь по одному эпизоду незаконного сбыта героина. Все другие обвинения признаны доказанными. Поэтому теперь прокуратура просит пересмотреть иск Востокова, частично удовлетворенный в 2011 году. Суд рассмотрит дело 6 июня. Ранее URA.RU рассказывало подробности дела Востокова о двойном убийстве. 27 мая 2009 года он проник в квартиру своего знакомого и убил его вместе с женой. На месте преступления с телами родителей был оставлен шестимесячный ребенок.

Прокуратура Пермского края просит пересмотреть иск, который подавал к государству пермяк Вадим Востоков, отбывающий пожизненный срок за двойное убийство в колонии «Белый лебедь». В 2009 году его арестовали по подозрению в убийстве семьи Некрасовых, но через три месяца уголовное преследование прекратили, а мужчину выпустили из СИЗО. Тогда он вчинил государству иск на 10 млн рублей. «Уголовное преследование Востокова было прекращено. Тренер воспользовался правом на реабилитацию и 24 мая 2011 года вчинил государству иск о компенсации морального вреда в 10 млн рублей. Решением Ленинского районного суда Перми от 31 октября того же года в его пользу взыскано 200 тысяч рублей», — напоминает историю РБК. Позже дело Востокова пересматривалось, в итоге 12 марта 2021 года новым вердиктом присяжных он был оправдан лишь по одному эпизоду незаконного сбыта героина. Все другие обвинения признаны доказанными. Поэтому теперь прокуратура просит пересмотреть иск Востокова, частично удовлетворенный в 2011 году. Суд рассмотрит дело 6 июня. Ранее URA.RU рассказывало подробности дела Востокова о двойном убийстве. 27 мая 2009 года он проник в квартиру своего знакомого и убил его вместе с женой. На месте преступления с телами родителей был оставлен шестимесячный ребенок.