Трэш-стримера из Челябинска показали на НТВ

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Форум ЖКХ - новое качество. Челябинск. 3 часть. 06.06.2014, нтв, автомобиль
Поведение стримера мешает соседям спокойно жить Фото:

Про челябинского трэш-стримера Сергея Глухова сняли сюжет на НТВ. Причиной интереса телевизионщиков к стримеру стали жалобы его соседей, которые утверждают, что мужчина регулярно демонстрирует неадекватное поведение.

«Девчонки молодые к нему ходят. Мне их жалко. Он же их забивает, до смерти забивает. Он их бьет», — рассказала телеканалу одна из соседок стримера.

Жители дома, в котором проживает Глухов, уже несколько раз отправляли жалобы на крики, доносящиеся из квартиры стримера. Один раз Глухова задержали в собственной квартире. Однако после непродолжительной разъяснительной беседы его отпустили. Сейчас соседи готовят коллективный иск в суд, ведь пока нет повода для уголовного преследования.

Оперативники уже изучают деятельность стримера. В 2018 году Глухов посетил региональный онкодиспансер, где под видом врача провел обход. В пьяном виде он общался с пациентами, снимая все происходящее на камеру. Затем стример покинул больницу через черный ход, сломав дверь заведения.

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Про челябинского трэш-стримера Сергея Глухова сняли сюжет на НТВ. Причиной интереса телевизионщиков к стримеру стали жалобы его соседей, которые утверждают, что мужчина регулярно демонстрирует неадекватное поведение. «Девчонки молодые к нему ходят. Мне их жалко. Он же их забивает, до смерти забивает. Он их бьет», — рассказала телеканалу одна из соседок стримера. Жители дома, в котором проживает Глухов, уже несколько раз отправляли жалобы на крики, доносящиеся из квартиры стримера. Один раз Глухова задержали в собственной квартире. Однако после непродолжительной разъяснительной беседы его отпустили. Сейчас соседи готовят коллективный иск в суд, ведь пока нет повода для уголовного преследования. Оперативники уже изучают деятельность стримера. В 2018 году Глухов посетил региональный онкодиспансер, где под видом врача провел обход. В пьяном виде он общался с пациентами, снимая все происходящее на камеру. Затем стример покинул больницу через черный ход, сломав дверь заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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