Трэш-стримера из Челябинска показали на НТВ

Поведение стримера мешает соседям спокойно жить Фото: Олег Черных © URA.RU

Про челябинского трэш-стримера Сергея Глухова сняли сюжет на НТВ. Причиной интереса телевизионщиков к стримеру стали жалобы его соседей, которые утверждают, что мужчина регулярно демонстрирует неадекватное поведение.

«Девчонки молодые к нему ходят. Мне их жалко. Он же их забивает, до смерти забивает. Он их бьет», — рассказала телеканалу одна из соседок стримера.

Жители дома, в котором проживает Глухов, уже несколько раз отправляли жалобы на крики, доносящиеся из квартиры стримера. Один раз Глухова задержали в собственной квартире. Однако после непродолжительной разъяснительной беседы его отпустили. Сейчас соседи готовят коллективный иск в суд, ведь пока нет повода для уголовного преследования.

Оперативники уже изучают деятельность стримера. В 2018 году Глухов посетил региональный онкодиспансер, где под видом врача провел обход. В пьяном виде он общался с пациентами, снимая все происходящее на камеру. Затем стример покинул больницу через черный ход, сломав дверь заведения.