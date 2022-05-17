Подписчики поздравили Сергееву с 34-летием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшая пресс-секретарь Министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева перешла на должность советника вице-губернатора Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсетях, комментируя поздравления с 34-летием.

«Еще пару месяцев назад не подумала бы о том, что ДР буду отмечать на новом месте жительства и в должности советника вице-губернатора Санкт-Петербурга. Шеф сегодня, произнося пожелания, сказал, что я самый молодой советник. А когда-то была самым молодым депутатом, самым молодым помощником, самым молодым руководителем, самым молодым телевизионным ведущим», — указала Сергеева на своей странице в Instagram.

Сергеева родилась 17 мая 1988 года в Магнитогорске. Имеет высшее журналистское образование, работала телекомпании «ТВ-ИН» ОАО «ММК». С 2014-го года являлась директором фонда «Я — женщина». 2015—2016 г. г. — член общественной палаты Магнитогорска. Избрана депутатом Магнитогорского городского Собрания по избирательному округу № 20 на довыборах 13 ноября 2016 г. Сменила депутатское кресло на должность пресс-секретаря минздрава Челябинской области в 2020 году.