17 мая 2022

В челябинском нацпарке распустились тролли. Фото

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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай
В нацпарке «Таганай» все больше экзотических растений Фото:

В нацпарке «Таганай» Челябинской области распустились цветы тролли. Как сообщает пресс-служба парка, так, по-научному, именуется троллиус, который иногда называют «купальница европейская».

«Это самый распространенный вид, который встречается в России. Кстати, происхождение русского названия до сих пор загадка. „Купаться“ растение не любит и затоплений не переносит», — говорится в сообщении «Таганая» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году купальница расцвела в конце августа. Причиной стала жара, побудившая растение зацвести во второй раз. Будучи одним из символов Удмуртской Республики, «купальница европейская» занесена там в Красную книгу.

Ранее в нацпарке появились «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. В начале мая на территории парка их насчитывалось более 500.

В этот раз тролли зацвели в мае
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В нацпарке «Таганай» Челябинской области распустились цветы тролли. Как сообщает пресс-служба парка, так, по-научному, именуется троллиус, который иногда называют «купальница европейская». «Это самый распространенный вид, который встречается в России. Кстати, происхождение русского названия до сих пор загадка. „Купаться“ растение не любит и затоплений не переносит», — говорится в сообщении «Таганая» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году купальница расцвела в конце августа. Причиной стала жара, побудившая растение зацвести во второй раз. Будучи одним из символов Удмуртской Республики, «купальница европейская» занесена там в Красную книгу. Ранее в нацпарке появились «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. В начале мая на территории парка их насчитывалось более 500.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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