В челябинском нацпарке распустились тролли. Фото

18 мая 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В нацпарке «Таганай» все больше экзотических растений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» Челябинской области распустились цветы тролли. Как сообщает пресс-служба парка, так, по-научному, именуется троллиус, который иногда называют «купальница европейская». «Это самый распространенный вид, который встречается в России. Кстати, происхождение русского названия до сих пор загадка. „Купаться“ растение не любит и затоплений не переносит», — говорится в сообщении «Таганая» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году купальница расцвела в конце августа. Причиной стала жара, побудившая растение зацвести во второй раз. Будучи одним из символов Удмуртской Республики, «купальница европейская» занесена там в Красную книгу. Ранее в нацпарке появились «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. В начале мая на территории парка их насчитывалось более 500. В этот раз тролли зацвели в мае Фото; «Таганай», «ВКонтакте»

В нацпарке «Таганай» Челябинской области распустились цветы тролли. Как сообщает пресс-служба парка, так, по-научному, именуется троллиус, который иногда называют «купальница европейская». «Это самый распространенный вид, который встречается в России. Кстати, происхождение русского названия до сих пор загадка. „Купаться“ растение не любит и затоплений не переносит», — говорится в сообщении «Таганая» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году купальница расцвела в конце августа. Причиной стала жара, побудившая растение зацвести во второй раз. Будучи одним из символов Удмуртской Республики, «купальница европейская» занесена там в Красную книгу. Ранее в нацпарке появились «аммиачный гриб» и гриб-шишколюб. В начале мая на территории парка их насчитывалось более 500.