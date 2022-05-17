Челябинец убил родную бабушку ради шести тысяч рублей

18 мая 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Внук украл у убитой бабушки деньги и телевизор Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Челябинске местный житель убил родную бабушку, а после вынес из ее квартиры деньги и телевизор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения мужчина напал на родную бабушку, которой нанес множество ударов металлическим ключом и ножом. После чего перекрыл доступ воздуха резиновой трубкой медицинского тонометра, однако трубка порвалась, но обвиняемый снова перекрыл доступ воздуха», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. В ведомстве добавили, что смерть 71-летней пенсионерки наступила в результате тупой травмы шеи. После убийства внук похитил из квартиры убитой бабашки две с половиной тысячи рублей и телевизор стоимостью чуть выше трех тысяч рублей. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

В Челябинске местный житель убил родную бабушку, а после вынес из ее квартиры деньги и телевизор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения мужчина напал на родную бабушку, которой нанес множество ударов металлическим ключом и ножом. После чего перекрыл доступ воздуха резиновой трубкой медицинского тонометра, однако трубка порвалась, но обвиняемый снова перекрыл доступ воздуха», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. В ведомстве добавили, что смерть 71-летней пенсионерки наступила в результате тупой травмы шеи. После убийства внук похитил из квартиры убитой бабашки две с половиной тысячи рублей и телевизор стоимостью чуть выше трех тысяч рублей. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.