Свердловские аналитики опубликовали тройку самых дорогих дорог

20 мая 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Самой дорогостоящей дорожная работа стоимостью почти в два миллиарда рублей Фото: Василий Гришин © URA.RU Аналитики «Контур.Торгов» составили список самых дорогих контрактов по ремонту дорог в Свердловской области. В отчете, который имеется в распоряжении URA.RU, приводятся данные с конца 2021 года по май 2022 года. «Самым дорогим тендером стала закупка работ по реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой и строительству трамвайной линии от конечной станции по улице Окружной в Екатеринбурге. Цена контракта — более 1,8 миллиарда рублей», — заявляют аналитики. Ремонтные работы проводит ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» по заказу МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Второе место было отдано нижнетагильским автодорогам. В 2022—2024 годах на них потратят около 1 200 000 000 рублей. На третьем месте оказалась реконструкция улицы Новокольцовской от улицы Сибирский тракт до Александровского бульвара в Екатеринбурге. Контракт по ремонту стоит почти один миллиард рублей, тендер был разыгран в рамках подготовки к Летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге.

Аналитики «Контур.Торгов» составили список самых дорогих контрактов по ремонту дорог в Свердловской области. В отчете, который имеется в распоряжении URA.RU, приводятся данные с конца 2021 года по май 2022 года. «Самым дорогим тендером стала закупка работ по реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой и строительству трамвайной линии от конечной станции по улице Окружной в Екатеринбурге. Цена контракта — более 1,8 миллиарда рублей», — заявляют аналитики. Ремонтные работы проводит ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» по заказу МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Второе место было отдано нижнетагильским автодорогам. В 2022—2024 годах на них потратят около 1 200 000 000 рублей. На третьем месте оказалась реконструкция улицы Новокольцовской от улицы Сибирский тракт до Александровского бульвара в Екатеринбурге. Контракт по ремонту стоит почти один миллиард рублей, тендер был разыгран в рамках подготовки к Летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге.