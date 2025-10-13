Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заключил соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 30 новых автобусов. Машины будут разных классов, рассказал мэр в своем telegram-канале.
«18 единиц техники большого класса, вместимостью не менее 100 пассажиров, и 12 автобусов среднего класса с вместимостью не менее 50 человек», — следует из поста. Автобусы будут оснащены системой мониторинга состояния водителя, дисплеями, видеонаблюдением и валидаторами.
Транспорт запланировали поставить до конца 2025 года. Он будет ходить на городских маршрутах муниципального предприятия.
