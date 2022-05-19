Разработка челябинских ученых сделает холодильники безопасными

Редкоземельный металл в сплаве улучшит экологию Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые из Челябинска анонсировали разработку, которая позволит заменить охлаждающие вещества рефрижераторов. Этим они сохранят экологию, передает пресс-служба Челябинского госуниверситета (ЧелГУ).

«На основе материалов, в которых наблюдается магнитокалорический эффект, можно создавать охлаждающие установки — холодильники и кондиционеры. Это позволит отказаться от вредящих окружающей среде хладагентов», — рассказала доцент кафедры радиофизики и электроники физического факультета ЧелГУ Оксана Павлухина на сайте университета.

Холодильники, работающие при помощи сплавов на основе железа и родия, более экологичны, если их сравнивать с аналогами, которые сейчас массово используются. Исследования показывают, что магнитные охлаждающие установки характеризуются более высокими КПД и экономичностью. Их можно использовать повторно.

У изучаемого сплава железа-родия есть и другие применения. Они связаны с более плотной записью информации на магнитные носители и с медицинской наукой. Разработка челябинских ученых поможет адресно переносить лекарственные препараты в организме человека. Но здесь требуется отдельное изучение биосовместимости материалов. Исследования структуры, свойств и фазовой стабильности сплавов на основе железа и родия в вузе ведутся под руководством профессора кафедры физики конденсированного состояния Василия Бучельникова.