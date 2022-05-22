В Кургане продают дом, который не могут достроить

23 мая 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Жилой комплекс планировали сдать в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за 128 млн рублей выставили на торги права застройщика на недостроенный жилой комплекс «Кристалл» (перекресток ул. Куйбышева — Красина). Данная информация размещена на сайте «Торги России». «Права застройщика на земельный участок и находящиеся на нем неотделимые улучшения. Начальная цена: 128 310 000,00 [рублей]», — указано на сайте. Заявки на участие в аукционе начали принимать 23 мая. Прием заявок закончится 28 июня. Ранее администрация Кургана расторгла договор с арендаторами земли под недостроенным жилым комплексом «Кристалл», из-за чего стройка объекта затягивалась. В 2013 году ЖК «Кристалл» начинала строить компания «СУ Артекс», но операции по счетам застройщика были приостановлены с 2017 года, из-за чего назначили конкурсного управляющего. Комплекс планировали сдать в 2021 году. 17-этажный дом комплекса был сдан, а второй дом, пристрой для тренажерного зала и парковочные места частично остаются недостроенными.

В Кургане за 128 млн рублей выставили на торги права застройщика на недостроенный жилой комплекс «Кристалл» (перекресток ул. Куйбышева — Красина). Данная информация размещена на сайте «Торги России». «Права застройщика на земельный участок и находящиеся на нем неотделимые улучшения. Начальная цена: 128 310 000,00 [рублей]», — указано на сайте. Заявки на участие в аукционе начали принимать 23 мая. Прием заявок закончится 28 июня. Ранее администрация Кургана расторгла договор с арендаторами земли под недостроенным жилым комплексом «Кристалл», из-за чего стройка объекта затягивалась. В 2013 году ЖК «Кристалл» начинала строить компания «СУ Артекс», но операции по счетам застройщика были приостановлены с 2017 года, из-за чего назначили конкурсного управляющего. Комплекс планировали сдать в 2021 году. 17-этажный дом комплекса был сдан, а второй дом, пристрой для тренажерного зала и парковочные места частично остаются недостроенными.