Пермячка выступила в суперфинале шоу на «Пятнице». Скрин

25 мая 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Пермячка Евгения Петрова планирует улучшить свои навыки декоратора тортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка Евгения Петрова из села Платошино выступила в суперфинале кулинарного шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». По итогам выпуска, девушка вошла в четверку финалистов. В суперфинале шоу приняли участие 25 народных кондитеров со всей России. В первом туре повара представили жюри свои фирменные торты. Судьи оценивали десерты по двум категориям — внешний вид и вкус. Во время отбора отсеялись 17 участников. Осталось всего 8 суперфиналистов. Среди них — наша землячка, библиотекарь Евгения. Последнее задание было непростым. Кондитеры должны были за 10 часов приготовить метровый торт, весом не менее 10 килограмм. Использовать фальшконструкции нельзя. При этом, каждый участник получил свой секретный ингредиент, который обязательно должен присутствовать в десерте. Евгении достался розмарин. На суд жюри она представила пятиярусный торт на основе ванильного бисквита с розмариновой прослойкой и малиновым ганашем. В качестве украшений использовались свежие ягоды и макаронс. «Розмарин с ягодой раскрывается особым образом, и ты с задачей полностью справилась», — прокомментировал блюдо ведущий шоу Ренат Агзамов. Еще четыре участника с задачей не справились. Победителя выбирали из четырех лучших кондитеров. К сожалению, до победы Петровой не хватило всего чуть-чуть. Ее обошла жительница Балашихи Анна Мелкунян. «Мне действительно было некомфортно от того, что мой торт самый некрасивый среди финальных работ. Зато он оказался вкусным! Я сделала 2 логичных вывода: я умею вкусно готовить торты, но я неумелый декоратор. Теперь у меня есть цель — отточить навыки декорирования. Цель сложная, но достижимая», — прокомментировала Евгения поражение на своей страничке Вконтакте. Высота торта Евгении — ровно метр Скрин YouTube канал «Телеканал ПЯТНИЦА»

Пермячка Евгения Петрова из села Платошино выступила в суперфинале кулинарного шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». По итогам выпуска, девушка вошла в четверку финалистов. В суперфинале шоу приняли участие 25 народных кондитеров со всей России. В первом туре повара представили жюри свои фирменные торты. Судьи оценивали десерты по двум категориям — внешний вид и вкус. Во время отбора отсеялись 17 участников. Осталось всего 8 суперфиналистов. Среди них — наша землячка, библиотекарь Евгения. Последнее задание было непростым. Кондитеры должны были за 10 часов приготовить метровый торт, весом не менее 10 килограмм. Использовать фальшконструкции нельзя. При этом, каждый участник получил свой секретный ингредиент, который обязательно должен присутствовать в десерте. Евгении достался розмарин. На суд жюри она представила пятиярусный торт на основе ванильного бисквита с розмариновой прослойкой и малиновым ганашем. В качестве украшений использовались свежие ягоды и макаронс. «Розмарин с ягодой раскрывается особым образом, и ты с задачей полностью справилась», — прокомментировал блюдо ведущий шоу Ренат Агзамов. Еще четыре участника с задачей не справились. Победителя выбирали из четырех лучших кондитеров. К сожалению, до победы Петровой не хватило всего чуть-чуть. Ее обошла жительница Балашихи Анна Мелкунян. «Мне действительно было некомфортно от того, что мой торт самый некрасивый среди финальных работ. Зато он оказался вкусным! Я сделала 2 логичных вывода: я умею вкусно готовить торты, но я неумелый декоратор. Теперь у меня есть цель — отточить навыки декорирования. Цель сложная, но достижимая», — прокомментировала Евгения поражение на своей страничке Вконтакте.