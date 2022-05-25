ФСБ занялась делом задержанного сотрудника свердловской колонии. Его поймали на взятках и наркотиках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники УФСБ участвуют в расследовании дела Артема Зверева наряду со следователями и ГУФСИН Фото:

Сотрудники свердловского УФСБ занялись делом подозреваемого во взятках, превышении должностных полномочий и хранении наркотиков младшего инспектора исправительной колонии №47 Артема Зверева. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Делом сотрудника колонии занимаются сотрудники УСФБ», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что постановление о возбуждении уголовного дела принято к производству 1 марта 2022 года.

О предъявлении Звереву обвинений сообщили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Официально в УФСБ тему не комментируют.

По версии следствия, сотрудник Каменск-Уральской колонии за деньги проносил заключенным телефоны. Его задержали совместно с сотрудниками из управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Сотрудники свердловского УФСБ занялись делом подозреваемого во взятках, превышении должностных полномочий и хранении наркотиков младшего инспектора исправительной колонии №47 Артема Зверева. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Делом сотрудника колонии занимаются сотрудники УСФБ», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что постановление о возбуждении уголовного дела принято к производству 1 марта 2022 года. О предъявлении Звереву обвинений сообщили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Официально в УФСБ тему не комментируют. По версии следствия, сотрудник Каменск-Уральской колонии за деньги проносил заключенным телефоны. Его задержали совместно с сотрудниками из управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...