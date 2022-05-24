Лариса Белоцерковцева останется работать в перинатальном центре Сургута, но в другом статусе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском перинатальном центре происходит смена руководителя. Нынешний главный врач Лариса Белоцерковцева получит новый статус, а временно исполняющей обязанности главврача будет назначена ее заместитель Инна Киличева. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Для Ларисы Дмитриевны будет учреждена новая должность. А оперативное руководство перинатальным центром будет возложено на Инну Киличеву. Она из заместителя станет главным врачом учреждения», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к окружному правительству, сообщил, что происходящая кадровая рокировка связана с возрастным цензом. «Белоцерковцева на прошлой неделе отметила 70-летний юбилей. На базе перинатального центра прошла региональная конференция, посвященная акушерству. Там был отмечен огромный вклад Белоцерковцевой в развитие этого направления в Югре. Возможно, что и сама Лариса Дмитриевна уже хотела бы сосредоточиться на каких-то стратегических вещах, связанных с развитием перинатального центра, и отойти непосредственного управления центром охраны материнства и детства», — сообщил источник.

На официальном сайте органов государственной власти ХМАО опубликован проект распоряжения окружного правительства, которым утверждено назначение Киличевой врио главврача перинатального центра Сургута. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО пообещали прокомментировать позднее все кадровые перестановки в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства.