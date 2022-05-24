Жена пермского чиновника оказалась владельцем 120 гектаров земли

Супруга Георгия Чернова имеет в собственности сотни тысяч квадратных метров земли (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заместитель руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Георгий Чернов за год лишился 13 земельных участков и стал еще богаче. А его супруга оказалась владельцем 120 гектаров земли. Данные отражены в сведениях о доходах за 2021 год, опубликованных на сайте ведомства.

«Чернов Георгий Валерьевич, декларированный годовой доход — 6,4 млн рублей», — указано в опубликованных сведениях. Кроме этого, у Чернова имеются в собственности 47 участков земли общей площадью 85,6 тыс. кв. м, две квартиры (101 и 45 кв. м) жилой дом (245 кв. м), автомобиль LAND Cruzer 200 и автоприцеп ПЗП.

Супруга Чернова получила за год доход в размере 5,2 млн рублей. Ей принадлежат четыре участка земли общей площадью 1,2 млн кв. м (или 120 га) и квартира. URA.RU писало, что годом ранее Чернов указал 60 участков земли, а его годовой доход составил 4,3 млн рублей.

До октября 2019 Чернов работал в управлении Росприроднадзора по Пермскому краю. Он курировал вопросы государственного экологического надзора и надзора в сфере охоты. После объединения пермского ведомства с подразделениями в Кировской области и Удмуртии и создания Западно-Уральского межрегионального управления Чернов остался замруководителя надзорного органа.