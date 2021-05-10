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Глава ключевого ведомства в Перми лишился 13 участков земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, росприроднадзор, экологический надзор
Руководитель Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора отчитался о доходах Фото:

Руководитель Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Георгий Чернов лишился 13 земельных участков. Данные отражены в сведениях о доходах за 2020 год, опубликованных на сайте ведомства. При этом чиновник стал еще богаче, его доход за год увеличился с 3,7 до 4,3 млн рублей.

На сайте управления указано, что в собственности Чернова 60 участков земли (в 2019 году — 73 участка), жилой дом, две квартиры, автомобиль Land Cruiser 200, автоприцеп и снегоболотоход. Он также владеет на праве общедолевой собственности нежилым помещением площадью 3424,8 кв метра. У супруги Чернова в общедолевой собственности значатся четыре участка земли общей площадью свыше 1 млн кв метров, и квартира.

Чернов возглавил Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в статусе «и.о.» в марте. Он является одним из самых богатых чиновников надзорного ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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