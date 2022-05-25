25 мая 2022

Челябинский военный пожаловался на вымогательство через соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети, вконтакте, социальная сеть
Сообщения с требованием денег поступали через соцсеть «ВКонтакте» Фото:

В Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у военнослужащего местной части. Ему угрожали распространением порочащих сведений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Военнослужащему в соцсети „ВКонтакте“ написал неизвестный пользователь и сообщил, что распространит интимные фотографии, якобы принадлежащие военному, если тот не переведет ему 2 тыс. рублей. Потерпевший некоторое время не обращал внимания, но аноним продолжал ему угрожать, тогда он написал заявление в полицию», — рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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В Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у военнослужащего местной части. Ему угрожали распространением порочащих сведений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Военнослужащему в соцсети „ВКонтакте“ написал неизвестный пользователь и сообщил, что распространит интимные фотографии, якобы принадлежащие военному, если тот не переведет ему 2 тыс. рублей. Потерпевший некоторое время не обращал внимания, но аноним продолжал ему угрожать, тогда он написал заявление в полицию», — рассказал источник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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