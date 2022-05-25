Челябинский военный пожаловался на вымогательство через соцсети

Сообщения с требованием денег поступали через соцсеть «ВКонтакте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у военнослужащего местной части. Ему угрожали распространением порочащих сведений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Военнослужащему в соцсети „ВКонтакте“ написал неизвестный пользователь и сообщил, что распространит интимные фотографии, якобы принадлежащие военному, если тот не переведет ему 2 тыс. рублей. Потерпевший некоторое время не обращал внимания, но аноним продолжал ему угрожать, тогда он написал заявление в полицию», — рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.