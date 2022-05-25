В челябинском городском бору нашли труп мужчины

В обстоятельствах смерти разбираются силовики Фото: Илья Московец © URA.RU

В челябинском городском бору нашли тело мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Рано утром 25 мая во время пробежки по лесу житель Челябинска обнаружил рядом с забором лечебного учреждения тело мужчины без признаков жизни. Челябинец сразу обратился в полицию, судя по всему — погибший покончил с собой», — рассказал источник.

Погибшему было 45 лет. Других подробностей о его личности пока нет. Проверку по факту смерти проводит следственный комитет. В ведомстве информацию официально не комментируют.