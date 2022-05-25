25 мая 2022

В челябинском городском бору нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, взрыв, магнитогорск, ск
В обстоятельствах смерти разбираются силовики Фото:

В челябинском городском бору нашли тело мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Рано утром 25 мая во время пробежки по лесу житель Челябинска обнаружил рядом с забором лечебного учреждения тело мужчины без признаков жизни. Челябинец сразу обратился в полицию, судя по всему — погибший покончил с собой», — рассказал источник.

Погибшему было 45 лет. Других подробностей о его личности пока нет. Проверку по факту смерти проводит следственный комитет. В ведомстве информацию официально не комментируют.

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В челябинском городском бору нашли тело мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Рано утром 25 мая во время пробежки по лесу житель Челябинска обнаружил рядом с забором лечебного учреждения тело мужчины без признаков жизни. Челябинец сразу обратился в полицию, судя по всему — погибший покончил с собой», — рассказал источник. Погибшему было 45 лет. Других подробностей о его личности пока нет. Проверку по факту смерти проводит следственный комитет. В ведомстве информацию официально не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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