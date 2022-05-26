Вирусолог Чепурнов назвал необычную причину вспышки оспы обезьян

27 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Оспу обезьян могли искусственно модифицировать (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире Раскручивание оспы обезьян в СМИ может быть выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые начали терять прибыль из-за ослабления коронавируса. Однако инфекцию могли искусственно модифицировать, так как она практически не мутирует. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма (группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции — прим. URA.RU). Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием буду цепляться за такие вещи», — сказал Александр Чепурнов. Также вирусолог не исключил, что подобная вспышка могла стать следствием работы людей над этой инфекцией. «Если дело только в попытке зацепиться бигфармы — слава богу. В противном случае это значит, что с этим вирусом кто-то поработал. Это ДНК, а не РНК-вирус. Маловероятно, что он сам по себе подвергнется каким-то модификациям. То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — уточнил он. Оспа обезьян распространилась в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное. В беседе с URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что пока главным вопросом нынешней вспышке является то, стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Раскручивание оспы обезьян в СМИ может быть выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые начали терять прибыль из-за ослабления коронавируса. Однако инфекцию могли искусственно модифицировать, так как она практически не мутирует. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма (группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции — прим. URA.RU). Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием буду цепляться за такие вещи», — сказал Александр Чепурнов. Также вирусолог не исключил, что подобная вспышка могла стать следствием работы людей над этой инфекцией. «Если дело только в попытке зацепиться бигфармы — слава богу. В противном случае это значит, что с этим вирусом кто-то поработал. Это ДНК, а не РНК-вирус. Маловероятно, что он сам по себе подвергнется каким-то модификациям. То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — уточнил он. Оспа обезьян распространилась в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное. В беседе с URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что пока главным вопросом нынешней вспышке является то, стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше.