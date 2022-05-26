Вирусолог Чепурнов назвал необычную причину вспышки оспы обезьян

Раскручивание оспы обезьян в СМИ может быть выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые начали терять прибыль из-за ослабления коронавируса. Однако инфекцию могли искусственно модифицировать, так как она практически не мутирует. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма (группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции — прим. URA.RU). Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием буду цепляться за такие вещи», — сказал Александр Чепурнов.
Также вирусолог не исключил, что подобная вспышка могла стать следствием работы людей над этой инфекцией. «Если дело только в попытке зацепиться бигфармы — слава богу. В противном случае это значит, что с этим вирусом кто-то поработал. Это ДНК, а не РНК-вирус. Маловероятно, что он сам по себе подвергнется каким-то модификациям. То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — уточнил он.
Оспа обезьян распространилась в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное. В беседе с URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что пока главным вопросом нынешней вспышке является то, стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше.
Раскручивание оспы обезьян в СМИ может быть выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые начали терять прибыль из-за ослабления коронавируса. Однако инфекцию могли искусственно модифицировать, так как она практически не мутирует. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма (группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции — прим. URA.RU). Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием буду цепляться за такие вещи», — сказал Александр Чепурнов. Также вирусолог не исключил, что подобная вспышка могла стать следствием работы людей над этой инфекцией. «Если дело только в попытке зацепиться бигфармы — слава богу. В противном случае это значит, что с этим вирусом кто-то поработал. Это ДНК, а не РНК-вирус. Маловероятно, что он сам по себе подвергнется каким-то модификациям. То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — уточнил он. Оспа обезьян распространилась в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное. В беседе с URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что пока главным вопросом нынешней вспышке является то, стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше.