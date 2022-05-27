Мишустин заявил о возвращении в РФ большей части IT-специалистов

27 мая 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Россию возвращаются уехавшие айтишники, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большая часть айтишников вернулись обратно в Россию после своего отъезда. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России». «Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% [айтишников] вернулись обратно», — заявил Мишустин. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали маяк». Некоторые россияне решили уехать из страны после начала спецоперации РФ на Украине. Большинство из уехавших IT-специалистов не увольнялись, сообщает RT со ссылкой на представителей отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин дал повод IT-специалистам не уезжать из России. Он поручил создать для них спецподразделения, которые создают в силовых структурах и органах власти. IT-специалисты будут одними из самых востребованных на рынке труда в ближайшем будущем, заявила URA.RU рассказала зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. Она отметила, что некоторые уехавшие сотрудники, работающие в этой сфере, начали возвращаться.

Большая часть айтишников вернулись обратно в Россию после своего отъезда. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России». «Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% [айтишников] вернулись обратно», — заявил Мишустин. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали маяк». Некоторые россияне решили уехать из страны после начала спецоперации РФ на Украине. Большинство из уехавших IT-специалистов не увольнялись, сообщает RT со ссылкой на представителей отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин дал повод IT-специалистам не уезжать из России. Он поручил создать для них спецподразделения, которые создают в силовых структурах и органах власти. IT-специалисты будут одними из самых востребованных на рынке труда в ближайшем будущем, заявила URA.RU рассказала зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. Она отметила, что некоторые уехавшие сотрудники, работающие в этой сфере, начали возвращаться.