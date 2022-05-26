Челябинские приставы составили рейтинг алиментщиков по Зодиаку

По версии приставов самые злостные алиментщики — Тельцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы в Челябинске составили рейтинг знаков Зодиака, носители которых имеют долги по оплате алиментов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, большинство граждан имеющих долги по содержанию собственных детей, появились на свет весной и в первой половине лета.

«Больше всего должников рождены под знаком Тельца, то есть в период с 21 апреля по 21 мая, — в Челябинской области их 1871 человек. На втором месте — должники по алиментам, рожденные под знаком Рака. Таких в регионе 1854 человека. Замыкают тройку алиментщиков Близнецы с показателем 1832 человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления УФССП Челябинской области.

Приставы добавили, что меньше всего должников по алиментам в регионе среди людей, рожденных под знаком Зодиака Весы, Скорпион и Козерог. В службе отмечают, что данный рейтинг не претендует на статус полноценного и серьезного социологического исследования. Таким образом, в службе всего лишь хотят напомнить об ответственности за своих несовершеннолетних детях.