Завод пермского депутата выплатит миллионные дивиденды

31 мая 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

ПЗСП, директором которого является Евгений Демкин, выплатит дивиденды за 2021 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП»), гендиректором которого является депутат заксобрания края Евгений Демкин, выплатит дивиденды за 2021 год. Информация содержится на сайте Ассоциации защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ). Общий размер дивидендов, подлежащий выплате превышает 16 млн рублей. «Отчетный (купонный) период, за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 2021 финансовый год. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента; общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 16 470 588, 00 рублей», — указано на сайте. Отмечается, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 14 июня. Пермский завод силикатных панелей возводит жилую и нежилую недвижимость, производит изделия из газо-и железобетона, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна и другую востребованную на строительном рынке продукцию. URA.RU писало, что по итогам прошлого года акционерное общество увеличило чистую прибыль более, чем в 4,5 раза — до 29,6 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП»), гендиректором которого является депутат заксобрания края Евгений Демкин, выплатит дивиденды за 2021 год. Информация содержится на сайте Ассоциации защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ). Общий размер дивидендов, подлежащий выплате превышает 16 млн рублей. «Отчетный (купонный) период, за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 2021 финансовый год. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента; общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 16 470 588, 00 рублей», — указано на сайте. Отмечается, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 14 июня. Пермский завод силикатных панелей возводит жилую и нежилую недвижимость, производит изделия из газо-и железобетона, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна и другую востребованную на строительном рынке продукцию. URA.RU писало, что по итогам прошлого года акционерное общество увеличило чистую прибыль более, чем в 4,5 раза — до 29,6 млн рублей.