Завод пермского депутата возьмет сотни миллионов рублей в долг

Евгений Демкин возглавляет завод и является депутатом краевого парламента Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

АО «ЭКСПОБАНК» даст кредит Пермскому заводу силикатных панелей (АО ПЗСП), гендиректором которого является депутат заксобрания края Евгений Демкин. Вопрос о предоставлении кредита рассматривался, помимо прочих, акционерами предприятия, говорится в СБИС.

«Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам: […] Одобрить совершенную крупную сделку — договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии между АО ПЗСП и АО „ЭКСПОБАНК“ о выдаче возобновляемой кредитной линии в размере 350 000 000 рублей для пополнения оборотных средств со сроком возврата не позднее 29 ноября 2024 года», — сказано в СБИС.

Согласно условиям договора, процентная ставка за пользование кредитом является плавающей, но не может быть менее 12% годовых. Кроме этого ООО «ЭКСПОБАНК», как правопреемник АО «Экспобанк» получит в залог долю в уставных капиталах «дочек» АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» и ООО «Спецстрой Докучаева,23». Оба юрлица возводят в Перми жилые дома.

Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных изделий. Выручка предприятия по итогам 2020 года 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась по сравнению с 2019 годом в 7,8 раза и составила 6,5 млн рублей. Евгений Демкин является родным братом главы Перми Алексея Демкина. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет АО ПЗСП.

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