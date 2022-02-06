Завод пермского депутата возьмет сотни миллионов рублей в долг

АО «ЭКСПОБАНК» даст кредит Пермскому заводу силикатных панелей (АО ПЗСП), гендиректором которого является депутат заксобрания края Евгений Демкин. Вопрос о предоставлении кредита рассматривался, помимо прочих, акционерами предприятия, говорится в СБИС.
«Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам: […] Одобрить совершенную крупную сделку — договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии между АО ПЗСП и АО „ЭКСПОБАНК“ о выдаче возобновляемой кредитной линии в размере 350 000 000 рублей для пополнения оборотных средств со сроком возврата не позднее 29 ноября 2024 года», — сказано в СБИС.
Согласно условиям договора, процентная ставка за пользование кредитом является плавающей, но не может быть менее 12% годовых. Кроме этого ООО «ЭКСПОБАНК», как правопреемник АО «Экспобанк» получит в залог долю в уставных капиталах «дочек» АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» и ООО «Спецстрой Докучаева,23». Оба юрлица возводят в Перми жилые дома.
Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных изделий. Выручка предприятия по итогам 2020 года 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась по сравнению с 2019 годом в 7,8 раза и составила 6,5 млн рублей. Евгений Демкин является родным братом главы Перми Алексея Демкина. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет АО ПЗСП.
АО «ЭКСПОБАНК» даст кредит Пермскому заводу силикатных панелей (АО ПЗСП), гендиректором которого является депутат заксобрания края Евгений Демкин. Вопрос о предоставлении кредита рассматривался, помимо прочих, акционерами предприятия, говорится в СБИС. «Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам: […] Одобрить совершенную крупную сделку — договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии между АО ПЗСП и АО „ЭКСПОБАНК“ о выдаче возобновляемой кредитной линии в размере 350 000 000 рублей для пополнения оборотных средств со сроком возврата не позднее 29 ноября 2024 года», — сказано в СБИС. Согласно условиям договора, процентная ставка за пользование кредитом является плавающей, но не может быть менее 12% годовых. Кроме этого ООО «ЭКСПОБАНК», как правопреемник АО «Экспобанк» получит в залог долю в уставных капиталах «дочек» АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» и ООО «Спецстрой Докучаева,23». Оба юрлица возводят в Перми жилые дома. Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных изделий. Выручка предприятия по итогам 2020 года 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась по сравнению с 2019 годом в 7,8 раза и составила 6,5 млн рублей. Евгений Демкин является родным братом главы Перми Алексея Демкина. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет АО ПЗСП.