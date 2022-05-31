Причиной стал «убитый» потопом двигатель машины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская компания «Техноресурс» подала апелляцию на решение арбитражного суда Свердловской области. Компания посчитала, что администрация Нижнего Тагила ненадлежащим образом содержала дорогу и виновата в том, что машина BMW получила гидроудар из-за потопа в 2021 году. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда.

«Застой воды на проезжей части зафиксирован лишь со слов водителя в отсутствие описания в сведениях об водителях и ТС, участвовавших в ДТП от 04.07.2021 застоя воды, его параметров, суд специальными познаниями не обладает, в отсутствие таких знаний не представляется возможным оценить уровень воды на проезжей части и его влияние на безопасность дорожного движения. А также сделать вывод о том, что система ливневой канализации не функционировала», — говорится в решении суда.

Рассмотрение апелляции назначено на второе июня. Также в качестве соответчиков к делу были привлечены МУП «Тагилдорстрой» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Как писало URA.RU, из-за ливней реки и водохранилища в окрестностях Нижнего Тагила 4 июля вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В них был объявлен режим ЧС. По данным министерства ЖКХ, в Верхней Салде без электроэнергии остаются 400 жителей, в Нижней Салде — 150 жителей. Также 554 частных дома (около 830 жителей) остались без газа. Восстановление коммуникаций будет произведено, как только спадет вода.

Фото: скрин картотеки суда