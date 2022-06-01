В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство детского пансионата для онкобольных детей пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

В Екатеринбурге заложили камень в первый этаж детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Проект, финансированием которого, в частности, занимается «Фонд святой Екатерины», планируют завершить к следующему году. Пансионат будет передан региональному Минздраву.

«Сегодня мы закладываем камень в первый этаж здания, но главный фундамент, который уже есть, он в душах наших врачей, в их профессионализме. Они каждый день отвоевывают жизни детей у болезни. Делают это искренне и с любовью», — передает пресс-служба фонда слова учредителя Анатолия Никифорова.

Строительство началось в апреле этого года и, согласно планам строителей, пансионат начнет принимать детей уже через год. Пациентами пансионата станут дети, которые уже прошли лечение, однако требуют реабилитации или постоянного наблюдения.

Ранее URA.RU сообщало, что штат Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге пополнился новыми специалистами. Врачи прошли обучение на базе Клинического института мозга. Закупка необходимого оборудования для больниц легла на Министерство здравоохранения, а финансирование обучения взяли на себя учредители «Фонда святой Екатерины».

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»