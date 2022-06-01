«Россия» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания россия
Первый самолет вылетит из Кольцово в Ереван 12 июня Фото:

Авиакомпания «Россия» объявила о старте рейсов из Екатеринбурга в столицу Армении Ереван. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

«„Россия“ в рамках регулярного расписания приступает к выполнению беспосадочных перелетов в Ереван из Екатеринбурга», — говорится в сообщении авиакомпании.

Уточняется, что самолеты начнут летать из Кольцово с 12 июня и будут отправляться дважды в неделю — по средам и пятницам. Обратные рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета на ближайший рейс составляет от 21288 рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания «Россия» объявила о старте рейсов из Екатеринбурга в столицу Армении Ереван. Соответствующая информация опубликована на сайте компании. «„Россия“ в рамках регулярного расписания приступает к выполнению беспосадочных перелетов в Ереван из Екатеринбурга», — говорится в сообщении авиакомпании. Уточняется, что самолеты начнут летать из Кольцово с 12 июня и будут отправляться дважды в неделю — по средам и пятницам. Обратные рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета на ближайший рейс составляет от 21288 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...