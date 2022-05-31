Медотходы от больных туберкулезом не обезвреживают по правилам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменском противотуберкулезном диспансере отходы с возбудителями опасного заболевания обезвреживаются с нарушениями, что может стать причиной попадания инфекции за пределы учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты, со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ в УрФО Александра Марченко.

«В областном противотуберкулезном диспансере несколько лет не работает установка по обезвреживанию чрезвычайно эпидемиологически опасных медотходов. Содержащие возбудителей туберкулеза, они не подвергаются обязательному обеззараживанию физическими методами, дезинфицируются только химическими дезсредствами, что запрещено», — цитирует слова Марченко пресс-служба Общественной палаты региона.

Как отметил эпидемиолог, такая ситуация нарушает санитарные правила, и может стать причиной того, что инфекция выйдет за пределы учреждения. В целом же, по словам Марченко, в медорганизациях Тюменской области есть 22 установки по обезвреживанию опасных отходов, но не все они работают, так как устарели как физически, так и морально.

Еще одна проблема: передавая отходы на обезвреживание коммерческим структурам, медики не могут проследить, насколько добросовестно выполняется эта работа. Чтобы избежать последствий, эксперт рекомендовал создать в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Голышманово центры обезвреживания, под руководством одного регионального оператора.

URA.RU направило запросы в департамент здравоохранения Тюменской области и оперштаб правительства. Ответы ожидаются.

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