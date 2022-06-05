05 июня 2022
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В Тюмени опровергли данные об опасном обращении с отходами

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным депздрава, обезвреживание отходов происходит по всем правилам Фото:

Департамент здравоохранения Тюменской области опроверг обвинения в неправильном обращении с опасными отходами, которые могут стать причиной распространения туберкулеза. Данные приведены в ответе на запрос URA.RU, направленном в ведомство.

«Процедура обращения с медицинскими отходами предусматривает их обеззараживание (обезвреживание). Отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные — прим. URA.RU) подлежат химическому методу дезинфекции на территории „Областного клинического фтизиопульмонологического центра“. Далее они передаются подрядчику — ООО „Утилитсервис“, для вывоза и дальнейшей физической дезинфекции», — пояснили в департаменте здравоохранения региона.

Ранее агентство рассказывало, что в Общественной палате региона прошел круглый стол «Проблемы обращения с медицинскими отходами». Как сообщается на сайте органа, в ходе встречи главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ в УрФО Александр Марченко заявил, что в областном противотуберкулезном диспансере отходы, зараженные возбудителями опасного заболевания, обезвреживают с нарушениями.

По данным депздрава, данная информация не соответствует действительности. В конце декабря 2021 года был заключен контракт на услуги по обращению с медотходами. За 2,7 млн рублей компания «Утилитсервис» на два года взяла на себя обязательства по их сбору, временному хранению, транспортированию, обеззараживанию, обезвреживанию и захоронению. Финансирование происходит за счет средств Фонда ОМС, а работы проводятся в соответствии с санитарными правилами.

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Департамент здравоохранения Тюменской области опроверг обвинения в неправильном обращении с опасными отходами, которые могут стать причиной распространения туберкулеза. Данные приведены в ответе на запрос URA.RU, направленном в ведомство. «Процедура обращения с медицинскими отходами предусматривает их обеззараживание (обезвреживание). Отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные — прим. URA.RU) подлежат химическому методу дезинфекции на территории „Областного клинического фтизиопульмонологического центра“. Далее они передаются подрядчику — ООО „Утилитсервис“, для вывоза и дальнейшей физической дезинфекции», — пояснили в департаменте здравоохранения региона. Ранее агентство рассказывало, что в Общественной палате региона прошел круглый стол «Проблемы обращения с медицинскими отходами». Как сообщается на сайте органа, в ходе встречи главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ в УрФО Александр Марченко заявил, что в областном противотуберкулезном диспансере отходы, зараженные возбудителями опасного заболевания, обезвреживают с нарушениями. По данным депздрава, данная информация не соответствует действительности. В конце декабря 2021 года был заключен контракт на услуги по обращению с медотходами. За 2,7 млн рублей компания «Утилитсервис» на два года взяла на себя обязательства по их сбору, временному хранению, транспортированию, обеззараживанию, обезвреживанию и захоронению. Финансирование происходит за счет средств Фонда ОМС, а работы проводятся в соответствии с санитарными правилами.
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