Депутаты обратились к губернатору ХМАО из-за избитого коллеги

02 июня 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Депутаты из Урая просят губернатора ХМАО Наталью Комарову держать ситуацию с избитым коллегой на контроле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутаты, входящие в объединение «Патриоты Урая», обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за избитого коллеги по городской думе Леонарда Насибуллина. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В письме указывается, что представители депутатского объединения возмущены произошедшим и просят «провести комплексную проверку произошедшего преступления, причин его совершения и привлечения виновных лиц к ответственности». Документ подписан руководителем объединения Артемом Кукушкиным. Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий в разговоре с URA.RU сообщил, что в городской администрации состоится заседание координационного совета по профилактике правонарушений. «Там будут обсуждаться проблемы, возникающие с расселенными домами. Это касается не только Урая, но и других муниципалитетов. Поэтому здесь нужны координирующие усилия между всеми подразделениями и выработка определенных мер. В рамках совещания также будет рассмотрена конфликтная ситуация между депутатом Леонардом Насибуллиным и гражданином РФ, который с 2017 года проживает в Урае. Мое личное отношение к произошедшему, что это недопустимо. Леонард Фанилевич является представителем власти, и свое мнение по этому я выразил в разговоре с ним», — прокомментировал инцидент Хотинецкий. Он также добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. Инцидент произошел во время рейда по расселенному дома, который начали нелегально разбирать на стройматериалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутаты, входящие в объединение «Патриоты Урая», обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой из-за избитого коллеги по городской думе Леонарда Насибуллина. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В письме указывается, что представители депутатского объединения возмущены произошедшим и просят «провести комплексную проверку произошедшего преступления, причин его совершения и привлечения виновных лиц к ответственности». Документ подписан руководителем объединения Артемом Кукушкиным. Заместитель главы Урая Олег Хотинецкий в разговоре с URA.RU сообщил, что в городской администрации состоится заседание координационного совета по профилактике правонарушений. «Там будут обсуждаться проблемы, возникающие с расселенными домами. Это касается не только Урая, но и других муниципалитетов. Поэтому здесь нужны координирующие усилия между всеми подразделениями и выработка определенных мер. В рамках совещания также будет рассмотрена конфликтная ситуация между депутатом Леонардом Насибуллиным и гражданином РФ, который с 2017 года проживает в Урае. Мое личное отношение к произошедшему, что это недопустимо. Леонард Фанилевич является представителем власти, и свое мнение по этому я выразил в разговоре с ним», — прокомментировал инцидент Хотинецкий. Он также добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. Инцидент произошел во время рейда по расселенному дома, который начали нелегально разбирать на стройматериалы.