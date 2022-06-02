Челябинские ревизоры назвали города, которым дадут больше денег

Муниципалитеты получат миллионы рублей на благоустройство (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На реализацию инициативных проектов запланировано 1,5 млрд рублей из бюджета Челябинской области. Больше всего средств из этой суммы достанется Челябинску, Магнитогорску, Златоусту и Копейску. Об этом URA.RU сообщили 3 июня в Контрольно-счетной палате Челябинской области (КСП).

«Инициативное бюджетирование позволяет жителям самим определять финансируемые из бюджета мероприятия и участвовать в их реализации. В 2022 году Челябинску в рамках инициативных проектов выделили 517 млн 583 тыс. рублей, Магнитогорску — 130 млн 820 тыс. рублей, Златоусту — 71 млн 562 тыс. рублей, Копейску — 64 млн 501 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе КСП.

Остальные муниципалитеты также получат деньги на благоустройство, и эти суммы варьируются в среднем от 10 до 35 млн рублей. Меньше всего средств получит Локомотивный — 3 млн 722 тыс. рублей, Карабаш — 4 млн 713 тыс. рублей и Нагайбакский район — 7 млн. 707 тыс. рублей.

За прошлый год в регионе было реализовано 503 инициативных проекта на сумму более 1 млрд руб. В ходе недавнего послания депутатам Заксобрания губернатор Алексей Текслер отметил, что в этом направлении необходимо устранять недостатки. По словам главы региона, нужно исключать случаи, когда местные администрации искажают результаты голосования в пользу отдельных инициатив.