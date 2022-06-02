02 июня 2022

В отдаленные фактории ЯНАО завозят продукты вертолетами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на конец мая на фактории доставили больше 52 тонн продовольствия Фото:

Жителям отдаленных факторий Ямало-Ненецкого автономного округа доставляют продукты первой необходимости с помощью вертолетов. Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте», всего на фактории на конец мая было доставлено 52 тонны продуктов.

«Ямальские олени», при поддержке ОАО «Ямал СПГ», организовали доставку продуктов для кочующего населения Сеяхинской тундры. Всего на фактории Ямальского района на конец мая завезено более 52 тонн продуктов», — говорится в сообщении.

Самая северная фактория Яхады-Яха получила 6 тонн продуктов питания первой необходимости. Жителям тундры привезли муку, масло, сахар, соки и прочее продовольствие. Руководители фактории летом будут пополнять свои магазины по мере необходимости.

Доставка продуктов
Доставка продуктов в отдаленные фактории

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Жителям отдаленных факторий Ямало-Ненецкого автономного округа доставляют продукты первой необходимости с помощью вертолетов. Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте», всего на фактории на конец мая было доставлено 52 тонны продуктов. «Ямальские олени», при поддержке ОАО «Ямал СПГ», организовали доставку продуктов для кочующего населения Сеяхинской тундры. Всего на фактории Ямальского района на конец мая завезено более 52 тонн продуктов», — говорится в сообщении. Самая северная фактория Яхады-Яха получила 6 тонн продуктов питания первой необходимости. Жителям тундры привезли муку, масло, сахар, соки и прочее продовольствие. Руководители фактории летом будут пополнять свои магазины по мере необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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