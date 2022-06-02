Глава Нижневартовского района Борис Саломатин меняет пиар-блок администрации Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин начал пиар-реформу в мэрии, произведя кадровую ротацию подчиненных, отвечающих за информационную политику. Со своего поста ушла вице-мэр Лариса Михеева. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте муниципалитета.

«Глава Нижневартовского района ждет от пиар-блока администрации больших результатов, чем он показывает на данный момент. Ему хочется усиления позиционирования муниципалитета в СМИ. Своего поста уже лишилась заместитель главы Нижневартовского района — начальник управления информационной политики и общественных связей Лариса Михеева, а также еще ряд сотрудников пресс-службы. Это направление работы ждет масштабная кадровая ротация», — рассказал инсайдер.

Экс-заместитель главы Нижневартовского района в разговоре с URA.RU подтвердила свое увольнение, но мотивацию произошедшего объяснила иначе. «Я уволилась в связи с выходом на пенсию, расстались мы с главой Нижневартовского района на „позитивной ноте“. У меня в последнее время серьезные проблемы со здоровьем, требуется более спокойная жизнь. Был объявлен конкурс на замещение этой должности, есть два кандидата — это Елена Гладникова и Сергей Маликов», — прокомментировала Михеева.

В пресс-службе Нижневартовского района подтвердили факт ухода сотрудников, но заявили, что не просматривают в этом тенденцию. «Сотрудники ушли не одномоментно, а в определенном временном интервале. Сейчас идет набор специалистов. Смены информационной политики администрации Нижневартовского района не произошло, работа в этом направлении ведется в планомерном режиме», — прокомментировали в пресс-службе муниципалитета.

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