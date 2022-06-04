Свердловчане недовольны мусорной свалкой, некоторые отходы попадают в реку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каменске-Уральском жители жалуются на появившуюся свалку мусора возле моста через, часть отходов попадает в городскую реку. Об этом сообщают очевидцы.

«Вам самим нормально после того, как мешок кинули? Здесь нет места для мусора, нет свалки бытовых отходов. Тоже касается и тех, кто кидает мусор в реку. Это место для прогулок, здесь гуляют дети», — рассказал читатель сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Мусорная свалка образовалась на улице Бугарева возле моста через реку Исеть. В комментариях жители города отмечают, что рядом установлен мусорный бак, однако работники коммунальных служб не вывозят из него мусор на протяжении нескольких месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что собственники помещений должны оплачивать вывоз мусора, даже если не используют жилье. Также агентство рассказывало о голодающих котах, которых спасатели вытаскивали из заваленной мусором квартиры.

Мусорная свалка на улице Бугарева Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»

Свердловчане недовольны мусором в реке Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»