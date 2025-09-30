Екатеринбуржцам предложили вернуть деньги за детсад: как это сделать

Екатеринбуржцы могут получить компенсацию платы за детсад через «Госуслуги»
Компенсацию платы за детсад могут получить определенные граждане
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам вернуть деньги за оплату детского сада. Однако компенсацию могут получить определенные категории граждан, рассказали в пресс-службе администрации.

«За получением услуги может обратиться один из законных представителей ребенка, внесший родительскую плату за присмотр и уход в дошкольной организации и относящийся к категории граждан, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения, установленного в Свердловской области», — пояснили там. Компенсацию можно получить через «Госуслуги».

Для этого необходимо загрузить электронные документы или их копии, а также подать заявление. Его рассмотрят в течение шести дней. Информация о результате рассмотрения заявления отправят в личный кабинет «Госуслуг».

