05 июня 2022

Свердловские силовики забрали у жителя Тулы пенсию на 140 тысяч

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Бронников несколько месяцев получал пенсию умершей родственницы Фото:

Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области отсудили у жителя Тулы Бронникова Д. 140 тысяч рублей, которые он получил в качестве пенсии своей умершей родственницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области.

«С ответчика в пользу истца взыскана излишне выплаченная сумма пенсии в размере 147378,84 рубля, а также понесенные по делу судебные расходы — 4147,58 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы. Там подчеркнули, что житель Тулы продолжал получать пенсию, хотя его пожилая родственница уже умерла.

Пенсию начисляли в главном управлении ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве не знали, что женщина умерла, однако сотрудники банка указали на ошибку. У Бронникова еще есть возможность обжаловать решение суда. Заседание прошло 24 мая.

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Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области отсудили у жителя Тулы Бронникова Д. 140 тысяч рублей, которые он получил в качестве пенсии своей умершей родственницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области. «С ответчика в пользу истца взыскана излишне выплаченная сумма пенсии в размере 147378,84 рубля, а также понесенные по делу судебные расходы — 4147,58 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы. Там подчеркнули, что житель Тулы продолжал получать пенсию, хотя его пожилая родственница уже умерла. Пенсию начисляли в главном управлении ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве не знали, что женщина умерла, однако сотрудники банка указали на ошибку. У Бронникова еще есть возможность обжаловать решение суда. Заседание прошло 24 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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