Свердловские силовики забрали у жителя Тулы пенсию на 140 тысяч

06 июня 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Бронников несколько месяцев получал пенсию умершей родственницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области отсудили у жителя Тулы Бронникова Д. 140 тысяч рублей, которые он получил в качестве пенсии своей умершей родственницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области. «С ответчика в пользу истца взыскана излишне выплаченная сумма пенсии в размере 147378,84 рубля, а также понесенные по делу судебные расходы — 4147,58 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы. Там подчеркнули, что житель Тулы продолжал получать пенсию, хотя его пожилая родственница уже умерла. Пенсию начисляли в главном управлении ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве не знали, что женщина умерла, однако сотрудники банка указали на ошибку. У Бронникова еще есть возможность обжаловать решение суда. Заседание прошло 24 мая. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области отсудили у жителя Тулы Бронникова Д. 140 тысяч рублей, которые он получил в качестве пенсии своей умершей родственницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области. «С ответчика в пользу истца взыскана излишне выплаченная сумма пенсии в размере 147378,84 рубля, а также понесенные по делу судебные расходы — 4147,58 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы. Там подчеркнули, что житель Тулы продолжал получать пенсию, хотя его пожилая родственница уже умерла. Пенсию начисляли в главном управлении ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве не знали, что женщина умерла, однако сотрудники банка указали на ошибку. У Бронникова еще есть возможность обжаловать решение суда. Заседание прошло 24 мая.