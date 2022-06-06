В Москве арестовали подозреваемого в покушении на Соловьева

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Всего были задержаны шесть фигурантов дела о покушении на Соловьева Фото:

Московский суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Такое заявление сделали в пресс-службе суда. Ранее подозреваемый в покушении на журналиста мог поджигать военкоматы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит сообщение ТАСС. ФСБ сообщила о задержании еще нескольких человек из группы неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева, передает RT.

9 мая неизвестный закинул бутылку с коктейлем Молотова в окно здания военкомата на улице Евстафьева в Балашихе, передает «Царьград». Военкомат в Щелкове подожгли 18 мая. В обоих случаях распространения огня не произошло.

Мокия задержали 5 июня. По информации СК, всего были задержаны шесть фигурантов, а покушение на Соловьева планировалось путем подрыва автомашины журналиста.

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Московский суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Такое заявление сделали в пресс-службе суда. Ранее подозреваемый в покушении на журналиста мог поджигать военкоматы. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит сообщение ТАСС. ФСБ сообщила о задержании еще нескольких человек из группы неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева, передает RT. 9 мая неизвестный закинул бутылку с коктейлем Молотова в окно здания военкомата на улице Евстафьева в Балашихе, передает «Царьград». Военкомат в Щелкове подожгли 18 мая. В обоих случаях распространения огня не произошло. Мокия задержали 5 июня. По информации СК, всего были задержаны шесть фигурантов, а покушение на Соловьева планировалось путем подрыва автомашины журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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