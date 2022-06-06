В Москве арестовали подозреваемого в покушении на Соловьева

06 июня 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Всего были задержаны шесть фигурантов дела о покушении на Соловьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Такое заявление сделали в пресс-службе суда. Ранее подозреваемый в покушении на журналиста мог поджигать военкоматы. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит сообщение ТАСС. ФСБ сообщила о задержании еще нескольких человек из группы неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева, передает RT. 9 мая неизвестный закинул бутылку с коктейлем Молотова в окно здания военкомата на улице Евстафьева в Балашихе, передает «Царьград». Военкомат в Щелкове подожгли 18 мая. В обоих случаях распространения огня не произошло. Мокия задержали 5 июня. По информации СК, всего были задержаны шесть фигурантов, а покушение на Соловьева планировалось путем подрыва автомашины журналиста. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Московский суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Такое заявление сделали в пресс-службе суда. Ранее подозреваемый в покушении на журналиста мог поджигать военкоматы. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — приводит сообщение ТАСС. ФСБ сообщила о задержании еще нескольких человек из группы неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева, передает RT. 9 мая неизвестный закинул бутылку с коктейлем Молотова в окно здания военкомата на улице Евстафьева в Балашихе, передает «Царьград». Военкомат в Щелкове подожгли 18 мая. В обоих случаях распространения огня не произошло. Мокия задержали 5 июня. По информации СК, всего были задержаны шесть фигурантов, а покушение на Соловьева планировалось путем подрыва автомашины журналиста.