Baza: в России задержали поджигателей военкоматов

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджогах военкоматов (архивное фото) Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов. Об этом сообщает telegram-канала Baza.

«В Тульской области сотрудники ФСБ вышли на некоего Дениса Абрарова из Тольятти. Его подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. В Московской области задержан Тимофей Мокий. 29-летнего мужчину задержали в Люберцах. По мнению следствия, он может быть причастен к двум попыткам поджога военкоматов», — сообщает Baza.

Ранее в разных регионах России неизвестные пытались поджечь здания военкоматов. Так, в ХМАО мужчина кинул в военкомат коктейль «Молотова». Издание Life сообщило, что за поджогами стоят украинские спецслужбы.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов. Об этом сообщает telegram-канала Baza. «В Тульской области сотрудники ФСБ вышли на некоего Дениса Абрарова из Тольятти. Его подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. В Московской области задержан Тимофей Мокий. 29-летнего мужчину задержали в Люберцах. По мнению следствия, он может быть причастен к двум попыткам поджога военкоматов», — сообщает Baza. Ранее в разных регионах России неизвестные пытались поджечь здания военкоматов. Так, в ХМАО мужчина кинул в военкомат коктейль «Молотова». Издание Life сообщило, что за поджогами стоят украинские спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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