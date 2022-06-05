Baza: в России задержали поджигателей военкоматов

05 июня 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджогах военкоматов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов. Об этом сообщает telegram-канала Baza. «В Тульской области сотрудники ФСБ вышли на некоего Дениса Абрарова из Тольятти. Его подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. В Московской области задержан Тимофей Мокий. 29-летнего мужчину задержали в Люберцах. По мнению следствия, он может быть причастен к двум попыткам поджога военкоматов», — сообщает Baza. Ранее в разных регионах России неизвестные пытались поджечь здания военкоматов. Так, в ХМАО мужчина кинул в военкомат коктейль «Молотова». Издание Life сообщило, что за поджогами стоят украинские спецслужбы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов. Об этом сообщает telegram-канала Baza. «В Тульской области сотрудники ФСБ вышли на некоего Дениса Абрарова из Тольятти. Его подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. В Московской области задержан Тимофей Мокий. 29-летнего мужчину задержали в Люберцах. По мнению следствия, он может быть причастен к двум попыткам поджога военкоматов», — сообщает Baza. Ранее в разных регионах России неизвестные пытались поджечь здания военкоматов. Так, в ХМАО мужчина кинул в военкомат коктейль «Молотова». Издание Life сообщило, что за поджогами стоят украинские спецслужбы.