Челябинского школьника выгнали с экзамена ЕГЭ за шпаргалку

Во всех аудиториях за учениками ведется видеонаблюдение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области во время проведения ЕГЭ по профильной математики со сдачи экзамена был удален один из участников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, у школьника была обнаружена шпаргалка.

«В регионе 2 июня состоялся единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в онлайн-режиме. С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок», — рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Экзамен по математике профильного уровня в регионе сдавали 6656 тысяч участников. Для 210 человек экзамен прошел в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Чаще всего выпускники 11 классов в 2022 году выбирали для сдачи ЕГЭ такие предметы как математика, обществознание, информатика, биология и физика. Чтобы не допустить нарушений и списываний на экзаменах, во всех аудиториях ведется видеонаблюдение.